Así será la muestra inmersiva que saca al Sorolla desconocido

La exposición inmersiva «Sorolla a través de la luz» abrirá sus puertas el 17 de febrero en el Palacio Real de Madrid, donde permanecerá hasta el mes de junio, tras lo cual está previsto que llegue a València.

La muestra, que combina por primera vez recreaciones digitales de pinturas de Sorolla y experiencias sensoriales a través de la luz, el color y el movimiento, i incluyen también obras originales del artista, algunas procedentes de colecciones particulares rara vez expuestas y que el Estado ha valorado en 31,7 millones de euros.

Colecciones particulares

Entre las pinturas «reales» que se mostrarán en «Sorolla a través de la luz» figura una procedente de una colección particular valenciana, El príncipe de Asturias, que Sorolla pintó en 1907. Además, los espectadores encontrarán varios ejemplos de sus famosas «marinas», como Barcas pescadoras, de 1908 (procedente de una colecció particular de Madrid), Después del baño, de 1902 (de un particular de Vizcaya), Enganchado la barca, València, de 1899 (del Museo de Bellas Artes de Asturias) y Niña saliendo del baño, de 1909 (de un particular de Ourense).

También hay dos pinturas ambientadas en Xàbia: Idilio, 1900 (colección particular madrileña), En las rocas, Jávea, de 1905 (de una colección particular de Barcelona) y El cabo de San Antonio, Jávea, de 1886, (de un particular de Madrid).

La "convalecencia" de María Sorolla

«Sorolla a través de la luz» mostrará también un Autorretrato que el pintor realizó en 1905 que pertenece a una colección particular de Madrid y dos pinturas dedicadas a su hija María en 1907: La convalecencia de mi hija María y María pintando en El Pardo, ambas también propiedad de un particular madrileño.

La Fundación Sorolla, Patrimonio Nacional del Ministerio de Cultura y la empresa Light Art Exhibitions, en colaboración con RTVE, preparan de cara a la conmemoración de la efeméride una gran exposición inmersiva con las obras más celebres del pintor valenciano, «Sorolla a través de la luz».

Fenómenos inmersivos

Las exposiciones inmersivas son uno de los fenómenos culturales del momento. En València ya han tenido lugar varias, como la dedicada a Van Gogh, Klimt o Goya. Pero su producción supone varios condicionantes. Al ser una muestra multimedia, ya que se basa en proyectar las imágenes escaneadas de las pinturas, necesita un emplazamiento con salas amplias, techos altos y con cobertura completa al exterior para evitar la luz. Aunque esta muestra de Sorolla también contará con pinturas originales.

«La exposición aunará por primera vez la presencia de piezas, muchas de ellas procedentes de colecciones particulares rara vez mostradas al público, con recreaciones digitales a través de las más nuevas tecnologías. El visitante recorrerá así un itinerario expositivo que combinará distintos espacios: unos dedicados a potenciar las experiencias sensoriales a través de la luz, el color y el movimiento por medio de las nuevas tecnologías digitales, otros espacios expositivos con obras originales de Sorolla y, finalmente, un recorrido que ofrecerá una experiencia de realidad virtual de extrema calidad que supondrá un viaje al tiempo de Sorolla». Los cuadros han sido seleccionados «por su calidad y relevancia en la producción del pintor», según la organización de la muestra.

Este proyecto expositivo, que pretende acercar al público joven la figura de Sorolla con técnicas digitales, se encuentra enmarcado en el programa de actividades de la conmemoración del centenario de su muerte, declarado Acontecimiento de Excepcional Interés Público (AEIP) por el Ministerio de Cultura y Deporte.

Sorolla en Burdeos

El comisariado estará a cargo de Consuelo Luca de Tena, exdirectora del Museo Sorolla, y por Blanca Pons-Sorolla, bisnieta del pintor y especialista en su obra. El estudio Karmachina será el responsable de la dirección y producción de los contenidos multimedia bajo la supervisión de Gianfranco Ianuzzi, pionero en arte inmersivo, cuyas obras están presentes en la actualidad a nivel internacional en ciudades como Nueva York, Tokio o Dubai.

De hecho, Ianuzzi fue el artífice de las exposiciones dedicadas a Klimt o Van Gogh que pudieron verse en el Ateneo Mercantil de València. Estas también han pasado por Les Bassins de Lumières, un museo de artes digitales de Burdeos donde actualmente se encuentra la primera exposición inmersiva realizada sobre la obra de Sorolla.