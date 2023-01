Los valencianos que figuran entre los primeros puestos del ranking de apuestas del Benidorm Fest se juegan hoy su pase a la final. El Palau d’Esports l’Illa de Benidorm acoge la primera semifinal del certamen, en la que actuarán tres de los cantantes procedentes de la Comunitat Valenciana: Aritz Arén, Sofía Martín y Fusa Nocta, quien lidera las apuestas para ser la próxima representante de España en Eurovisión, según la opinión del público.

La gala dará comienzo a partir de las 22.50 horas y las actuaciones irán en este orden: Agoney, Alice Wonder, Aritz Arén, Fusa Nocta, Megara, Meler, Sharonne, Sofía Martín y Twin Melody. Según la encuesta de ‘Eurovisionworld.com’, Fusa Nocta lidera las pujas de los espectadores, sacando cuatro puntos a Agoney, otro de los favoritos de esta edición.

Sofía Martín, de ascendencia alemana y española, interpretará «Tuki», un tema con influencia del trap y la música latina. «Tuki quiere decir cumplir sueños. Estar ‘Tuki’ es estar bien, muy bien», ha confesado la cantante en el Benidorm Fest.

Aritz Arén interpretará «Flamenco», una canción de aires latinos y una puesta en escena flamenca. El cantante, cuyo verdadero nombre es Aritz Grau, es uno de los concursantes que más detalles ha desvelado de su actuación, entre otras cosas su coreografía. Se trata de una estrategia dirigida a crear un reto viral en redes como TikTok, pero una apuesta arriesgada de cara a la semifinal, ya que pierde completamente el factor sorpresa. Como curiosidad, el valenciano ha protagonizado una de las polémicas más sonadas del Benidorm Fest, al criticar las canciones de Agoney y Blanca Paloma, la última valenciana en discordia que actuará el jueves, en la segunda semifinal.

La favorita de Gandia

Fusa Nocta es el nombre artístico de Miriam Nares Signes, una joven de Gandia que comenzó en la música de manera autodidacta. Su nombre significa la «Nota de la Noche» en latín. Interpretará «Mi familia», un tema que mezcla flamenco y trap.

La valenciana lleva ensayando la coreografía de su canción desde Navidad. «No me gusta encasillarme, esta canción tiene trap y tiene flamenco, pero va mucho más allá. Lo único que sé es que no es reggaetón», ha explicado.

Esta no será la primera vez que la joven de Gandia participa en un programa de televisión, ya que hace cuatro años fue una de las concursantes de «Factor X».

"Me he caído delante de M. Naranjo"

La cantante Rakky Ripper tuvo que ser atendida el domingo de urgencia tras sufrir un accidente durante su primer ensayo individual. La artista, que defenderá en el concurso la canción «Tracción», se tropezó en el escenario y tuvo que ser atendida por los servicios de urgencia. No sufrió lesiones graves, pues horas después asistió a la alfombra ‘naranja’ del festival, que se celebró en el Benidorm Palace. De hecho, ella misma contó su percance antes de la fiesta, en la que actuó Rosa López y el valenciano Carlos Higes

«Me he caído de boca delante de Mónica Naranjo, qué vergüenza. No está bien tirarse desde la altura encima de un escenario. Lo hemos cambiado porque pensábamos que no era tanta altura. Tengo todo el muslo morado», aseguró Ripper.

El festival inauguró anoche el Euroclub, la fiesta para las noches sin galas televisadas. Contó con escaso público, pese a que RTVE puso a la venta las entradas. Actuó Nena Daconte y concursantes de la primera edición del Benidorm Fest, como Azúcar Moreno o Xeinn.