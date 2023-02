Agoney fue el triunfador de la primera semifinal del Benidorm Fest con su "Quiero arder", una canción que reivindica su identidad y una respuesta para todos aquellos que le decían que no estaba bien mantener relaciones sentimentales con hombres

"Todavía hoy me siguen insultando por ser maricón", aseguró el cantante canario en la rueda de prensa posterior a la primera semifinal. "Lo que más me duele es que algunos de esos insultos vienen del propio colectivo LGTBI", lamentó.

Agoney también se refirió al mundo de los 'haters' en redes sociales haciendo alusión a un influencer en concreto, 'Malbert', quien le critica en el contenido que comparte.

De hecho, tal y como han asegurado otros artistas el influencer se hizo cuentas falsas para criticar a Agoney y a otros participantes del Benidorm Fest. "No hay que escucharles", reivindicó el artista.

El tema "Quiero arder" hace referencia a algunos de los comentarios que recibía el cantante cuando comenzó en 'Operación Triunfo'. "Hubo una mujer que me decía: 'Me encantas, te adoro, eres mi favorito, me encanta como cantas, pero vas a arder en el infierno. Lo que haces no puede ser. Esta canción va para todas esas personas, porque si tengo que arder por ser como soy, arderé", aseguró.