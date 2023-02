Las redes sociales y las críticas han centrado la actualidad del Benidorm Fest antes de la segunda semifinal de mañana, donde se enfrentarán la valenciana Blanca Paloma, E’Femme o una de las favoritas del certamen, Vicco.

Twin Melody y el valenciano Aritz Arén rompieron a llorar este miércoles durante de la rueda de prensa de los concursantes eliminados de la primera semifinal.

«Por la salud mental de los próximos concursantes del Benidorm Fest agradeceríamos que dieran espacio a personas que apoyan y que no destruyen a la gente porque nosotros lo hemos pasado un poco mal», aseguró una de las Twin Melody, que rompió a llorar.

Aritz se abrazó a ella entre lágrimas. «Hay muchos comentarios destructivos», aseguró el valenciano. «Lo he pasado mal. No soy la mejor persona expresándome, por lo que puedo cuidar mejor mis palabras», explicó el valenciano, ya que fue objeto de polémica por comentar los temas de Agoney y Blanca Paloma en el podcast de un influencer muy criticado que también fue señalado por Agoney tras su triunfo.

«La mejor versión de mí»

Los desclasificados de la primera semifinal fueron Twin Melody, Aritz, Meler, Sharonne y Sofía Martín, quien aseguró «que esto no es una caída». «Voy a trabajar más que nunca, siempre se aprende. Hay muchos caminos. Quiero repetir y repetir hasta ser la mejor versión de mí. Esto me ha inspirado mucho para escribir canciones. Sé que he acabado en el último puesto pero estoy muy orgullosa de mí».

Aritz declaró sentirse contento con su actuación. «Nunca había actuado en un escenario, era la primera vez y no va a ser la última. Es donde siempre he querido estar».

Por su parte, Sharonne confesó que ayer estaba enfermo por un fuerte resfriado. «Para mí esto es un suma y sigue. El tema drag está más el auge, así que me hace mucha ilusión que nosotras estemos conquistando espacios poco a poco. Leí en las redes que una dijo: ‘Sharonne está corriendo para que una de nosotras pueda caminar’. Me hizo mucha ilusión».

Mónica Naranjo asistió a la rueda de prensa después de días lejos de las cámaras para no desvelar que se había teñido de rubio. «Mucho he aguantado de morena», comentó. Interpretó «Diva» al incio de la gala. «El momento de Dana en Eurovisión nos marcó muchísimo a mí y a mi madre, por eso decidí cantarla. Cuando el talento no va acopañado de trabajo no vale para nada. Uno necesita reinventarse todos los días. Cada seis meses renuevo todo, y si no queréis trabajar así, mejor dedicaros a otra cosa», aseguró Mónica Naranjo.

Más de un millón de espectadores

Agoney, Alice Wonder, Fusa Nocta y Megara se clasificaron anoche para la Final de Benidorm Fest 2023 ante una audiencia media de 1.040.000 telespectadores, 10 % de cuota de pantalla El minuto de mayor seguimiento del directo en digital se registró alrededor de las 23:30h con 24.364 espectadores concurrentes, durante la actuación de Agoney.

La primera semifinal logró ser tendencia mundial en las redes sociales, superando los datos registrados el año pasado. «Hemos logrado convencer a una franja de edad muy complicada, como es la que va entre los 25 y los 44 años, donde hemos sido líderes. El balance es muy positivos», señaló la directora de Comunicación, María Eizaguirre.

Como novedad, el año que viene estará en marcha una aplicación de móvil para votar gratuitamente en las galas.

Segunda semifinal

La segunda semifinal del Benidorm Fest 2023 se celebrará el jueves 2 de febrero, donde actuarán Alfred García, Blanca Paloma, E'Femme, Famous, José Otero, Karmento, Rakky Ripper, Siderland y Vicco. Los cuatro más votados se sumarán a la última gala de la semana, en la que conoceremos quién (o quiénes) representará a España en Eurovision 2023.