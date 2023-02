En su primera reunión constitutiva, la Comisión Nacional para la conmemoración del centenario del fallecimiento de Joaquín Sorolla, ha aprobado el programa de actividades ‘100 años del fallecimiento de Joaquín Sorolla’. El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, que ha presidido el acto celebrado en el Museo Sorolla, ha destacado que “al igual que Sorolla fue enormemente reconocido, homenajeado y premiado en vida como el genial pintor y trabajador incansable que fue, es hoy nuestro deber, cien años después de su fallecimiento, rendirle el tributo que se merece”.

En ese sentido, Iceta ha agradecido “el compromiso de cooperación y colaboración” de todos los organismos públicos y entidades culturales, nacionales e internacionales, implicados en la efeméride.

La Comisión Nacional ha aprobado el programa de actividades culturales, con la finalidad de contribuir a profundizar el conocimiento de la obra y la figura de Joaquín Sorolla y aumentar su apreciación entre la sociedad en general. Por ello, esta efeméride ha sido declarada Acontecimiento de Excepcional Interés Público hasta el 31 de diciembre de 2024. De este modo, la programación cultural que hoy se presenta queda abierta a la incorporación de nuevas actividades. Además, ha dado su visto bueno al manual de identidad gráfica y de uso del logo del Centenario.

Celebración en València

València, la ciudad natal del pintor, congregará un gran número de exposiciones en diferentes sedes. El Museo de Bellas Artes de Valencia acogerá, tras su paso por el Museo Sorolla, la muestra ‘Sorolla. Orígenes’ y presentará, posteriormente, la colección de obras de Sorolla de la Colección Masaveu. Por su parte, la Diputación de Valencia homenajeará al pintor con la muestra ‘Sorolla en Roma'.

El artista y la pensión de la Diputación de Valencia (1884-1889)’ en el Palacio de la Batlia. Asimismo, la Fundación Bancaja inaugurará ‘Sorolla en negro’ y diversas instituciones locales pondrán el foco en los vínculos de Sorolla con Valencia, como el Museo de la Ciudad de Valencia y la Casa Museo Benlliure.

Madrid acogerá a partir del 17 de febrero en el Palacio Real la muestra ‘Sorolla a través de la luz’, un formato expositivo inédito que combina obras originales del pintor, con salas sensoriales y de realidad virtual. La muestra está organizada por Patrimonio Nacional, la Fundación Museo Sorolla y Light Art Exhibitions y, tal como adelantó Levante-EMV, llegará a València en el segundo semestre del año.

Más de 30 exposiciones temporales por el territorio

Como ha informado Enrique Varela, director del Museo Sorolla, museo de titularidad estatal dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte, la organización y producción de exposiciones temporales se configura como la piedra angular de ‘100 años del fallecimiento de Joaquín Sorolla’, un ambicioso programa con más de 30 muestras confirmadas hasta la fecha, en relevantes instituciones tanto nacionales como internacionales, que coordinan el Museo Sorolla y la Fundación Sorolla.

De hecho, el Museo Sorolla y la Fundación Museo Sorolla protagonizan buena parte de la programación y han sido los primeros en dar el pistoletazo de salida a estas celebraciones con la reciente inauguración de dos exposiciones: ‘Sorolla. Orígenes’, organizada en colaboración con el Museo de Bellas Artes de Valencia, donde se mostrará, aborda la primera etapa de formación del pintor; y la muestra ‘¡Sorolla ha muerto! ¡Viva Sorolla!’ repasa sus últimos años de vida y los múltiples reconocimientos post mórtem que recibió.

Sorolla y Manuel Vicent

En abril llegará al Museo Sorolla la novedosa exposición ‘Joaquín Sorolla frente al mar, por Manuel Vicent’. Se trata un comisariado literario donde convivirá la pintura de Sorolla con la literatura de Vicent. El escritor - calificado como ‘el Sorolla de las letras españolas’- realiza una selección de la obra contenida en los fondos del Museo Sorolla y traza, en paralelo, un relato literario en torno al pintor y su actitud estética y moral frente al mar.

Más allá de su sede madrileña, los fondos del Museo Sorolla y la Fundación Museo Sorolla viajarán a sus lugares de producción al natural a través del original proyecto expositivo ‘Sorolla. Viajar para pintar’. Un total de seis sedes confirmadas homenajearán al gran pintor y viajero infatigable: San Sebastián, Toledo, Valladolid, Sevilla, A Coruña o Mallorca.

Se suman al Centenario Sorolla otras instituciones a nivel nacional como el Museo Nacional del Prado, a través de una muestra de retratos; el Museo de Bellas Artes de Alicante con ‘Sorolla y la pintura valenciana de su tiempo’; el Palau Martorell de Barcelona con ‘Cazando impresiones. Sorolla en pequeño formato’; la Fundación Caja Círculo de Burgos, con ‘Sorolla. Dibujante sin descanso’; o el Museo de Bellas Artes de Asturias, con una muestra de obras de Sorolla de su colección. Desde septiembre, se podrán visitar dos nuevas exposiciones: ‘Los veranos de Sorolla’ en la sede madrileña de la Fundación MAPFRE; y en los Reales Alcázares de Sevilla, una muestra sobre Sorolla y su pintura en los Alcázares, enmarcada en el proyecto ‘Viajar para pintar’.

Programa internacional: Dinamarca, Italia, Estados Unidos…

La celebración del Centenario también se extiende a nivel internacional. En abril se inaugurará en la Glyptoteca de Copenhague, ‘Joaquín Sorolla, Light in Movement’. En esta muestra, las obras de Sorolla procedentes de su Casa Museo, dialogarán con creadores españoles contemporáneos de distintas generaciones como Soledad Sevilla, Miquel Barceló, Juan Uslé o Belén Rodríguez. En Roma, la Real Academia de España acogerá la exposición ‘Cazando impresiones, Sorolla en pequeño formato’. En Estados Unidos, el Meadows Museum de Dallas inaugurará la exposición ‘Spanish light: Sorolla and American collectors’, comisariada por Blanca Pons-Sorolla. Por su parte, la Hispanic Society Museum and Library, en colaboración con The National Arts Club de Nueva York, exponen en ‘A Masterpiece in the making’ los gouaches de la Visión de España.

Publicaciones, música y acción social

La programación se completa con un plan de publicaciones científicas formado por más de una decena de títulos de variado formato: un catálogo razonado, el epistolario inédito con su esposa o el manuscrito del crítico José Manaut de 1923. Además, se llevarán a cabo distintos encuentros científicos, congresos y ponencias, en instituciones y universidades españolas.

La música y las producciones audiovisuales también tendrán cabida en este Centenario, con actividades que harán llegar a Sorolla a toda la ciudadanía a modo de homenaje. Prueba de ello son también la emisión de billetes especiales de Lotería Nacional, un sello conmemorativo en colaboración con Correos o una serie de tres monedas emitidas por la Real Casa de la Moneda.

Asimismo, diversos programas de acción social llevarán la obra de Sorolla a colegios, hospitales y centros especializados, al igual que a áreas rurales de diferentes regiones gracias a la muestra itinerante ‘Sorolla. Arte Ambulatorio’ de la Fundación Cultura en Vena.

Adquisiciones y ampliación

Por último, cabe destacar las inversiones que se realizarán en la catalogación, adquisición y restauración de obras de Sorolla en el Museo Sorolla. Destaca, por encima de todas, el proyecto de ampliación y rehabilitación del Museo Sorolla, que acomete el Ministerio de Cultura y Deporte mediante una inversión total de 6,5 millones de euros, cuya inauguración coincidirá con la finalización del centenario a finales de 2024 e inicios de 2025. Pero también sobresale el esfuerzo dedicado durante el pasado ejercicio a la ampliación de la colección, con la compra por parte del Ministerio de seis nuevas obras para el Museo, con una inversión total de 492.138 euros. Se trata de ‘Tocando la guitarra’, ‘Niña’, ‘Niña cantora’, ‘En la posada’, ‘El oferente’ y ‘La esclava y la paloma. Desnudo’.

Tras la aprobación del programa de actividades por la Comisión Nacional, se lanzará la web específica del Centenario destinada a promocionar y actualizar toda la programación, así como a compilar todas las noticias relativas al mismo: www.centenariosorolla.es

Comisión nacional

La Comisión Nacional, cuya creación fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 17 de enero, es un órgano colegiado interministerial para la conmemoración que servirá de instrumento para impulsar las actividades de la efeméride. Reunida hoy en Pleno y Comisión Ejecutiva, ha contado con representación, por parte de la Administración General del Estado, del Ministerio de Hacienda y Función Pública, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el Ministerio de Política Territorial, la Sociedad Estatal de Acción Cultural, la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes y la Subdirección General de Museos del Ministerio de Cultura y Deporte, así como la dirección del Museo Sorolla.

Por parte de otras administraciones públicas han asistido miembros de la Generalitat Valenciana, la Comunidad de Madrid, la Diputación de Valencia, el Ayuntamiento de Valencia y el Ayuntamiento de Madrid. Asimismo, ha estado representada la Fundación Museo Sorolla y se han nombrado vocales de reconocido prestigio y representantes de instituciones relacionadas con el estudio de la vida y obra del pintor.