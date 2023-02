El Ayuntamiento de València ha presentado este jueves la programación de la próxima edición de los Conciertos de Viveros. Las actuaciones se desarrollarán entre el sábado 1 y el domingo 23 de julio en el marco de la tradicional Gran Feria de València. Este año, el ciclo contará con 16 veladas musicales con la presencia de 26 artistas ya confirmados.

El cartel cuenta con internacionales (Tini, The Waterboys, LP, Jacob Collier y Alborosie). También visitarán la ciudad artistas estatales (Lola Índigo, Rozalén, Mónica Naranjo, La La Love You, Los Secretos, M Clan, Sofía Ellar y Miguel Poveda, entre otros); Y por lo que respecta a la presencia valenciana destaca La Fúmiga, Pep Gimeno “Botifarra”, Auxili y Colomet. Las entradas se pondrán a la venta el viernes 10 de febrero, a las 14:00 horas, a través de la web de Conciertos de Viveros (www.concertsdevivers.com).

De La Fúmiga a Waterboys

Los Conciertos de Viveros comenzarán el sábado 1 de julio con las actuaciones de La Fúmiga, Miki Núñez y Colomet. El colectivo musical de Alzira pondrá en escena una combinación de géneros musicales (pop, ska, ritmos balcánicos, etc); mientras que Miki Núñez aprovechará para presentar su nuevo trabajo, de próxima aparición, con toques mestizos que acompañan el pop-rock de sus canciones. El cartel inaugural se completa con Colomet, quien también dará a conocer su nuevo disco, 22, con melodías de trap, reggaeton y pop electrónico.

Lola Índigo llegará a los Jardines de Viveros el miércoles 5 para ofrecer al público los temas del disco El dragón, el cual verá la luz durante la primavera. Precisamente, Tini, artista que ha colaborado con Lola Índigo, cogerá el testigo de la madrileña el jueves 6. La argentina interpretará temas como “La triple T”, “Bar” o “Miénteme”.

Miguel Poveda actuará el viernes 7. El cantaor pondrá sobre las mesas el espectáculo Diverso, donde transita por el flamenco, el tango o la canción popular mexicana. El fin de semana se cerrará el sábado, 8 de julio, con la velada ‘Poetas del Rock’. En esta ocasión participarán M Clan, con banda al completo, Los Enemigos, y Ana Curra.

Unos días después, el miércoles 12, será el turno de Los Secretos. Los creadores de himnos como “Pero a tú lado”, “Déjame” o “Ojos de gata” tocarán en formato de sexteto para repasar su trayectoria. La cantautora Sofía Ellar actuará en los Conciertos de Viveros el día 13 y lo hará en el marco de la gira Libre, título de su trabajo más reciente.

Por otro lado, Cupido y trashi, compartirán escenario el viernes 14 de julio. El multi instrumentista y vocalista londinense Jacob Collier aterrizará en València el día 15. El folclore asturiano de Rodrigo Cuevas sonará el domingo 16 para culminar la segunda semana de actuaciones. Esa misma noche también se escuchará la propuesta de Gabriel Ríos, con los ritmos del Caribe, el pop y el jazz.

Laura Pergolizzi, más conocida cómo LP, debutará en València el martes 18 de julio. Pondrá en escena el disco Churches. El día 19, el público de Viveros se podrá reencontrar con Rozalén. La artista manchega ofrecerá en la capital del Túria uno de los pocos conciertos que hará durante el 2023. Ella celebra una década sobre los escenarios con Matriz, donde rinde homenaje al folclore. En esa línea también trabaja desde hace años Pep Gimeno “Botifarra”, quien acaba de editar el álbum Ja ve l'aire.

El escenario de los Jardines del Real volverá a la actividad el jueves 20 para acoger una de las fiestas de presentación del Rototom Sunsplash, el festival de reggae europeo que tiene lugar anualmente en Benicasim. Este año, la música jamaicana estará representada por el italiano Alborosie & The Shengen Clan y los ontinyentins Auxili. La Escuela de Borumbaia Percusión se encargará de animar con sus tambores.

La próxima edición de los Conciertos de Viveros también contará con La La Love You. El grupo tocará el viernes 21, jornada en la cual también estará Nena Daconte, que presentará el álbum Casi perfecto. La vocalista Mónica Naranjo, quien presentaba el Benidorm Fest hace unos días, también formará parte de la Gran Feria de València. Lo hará el sábado 22. La intérprete catalana sigue con la gira Mimétika. Finalmente, los escoceses The Waterboys, se encargarán de poner el punto final a los Conciertos de Viveros con sus clásicos y los temas de su último trabajo, All Souls Hills.

Variedad estilística

El concejal de Cultura Festiva, Carlos Galiana, ha destacado que, “como en años anteriores, los Conciertos de Viveros apuestan por la variedad estilística, con opciones que pasan por el pop, el rock, el jazz, el folclore, el reggae y las nuevas tendencias de la música urbana”. “De esta manera, se pretende que la mayor parte de la ciudadanía pueda disfrutar de la programación”, ha explicado al destacar que, “el escenario del festival permitirá ver por primera vez en València a varios artistas internacionales al mismo tiempo que potenciará el talento local y en valenciano”. “Así mismo, se tiene que tener en cuenta el alta presencia de mujeres, con 11 vocalistas o bandas con componentes femeninas. De hecho, los Conciertos de Viveros tendrán una programación con una media de mujeres superior a acontecimientos similares”, ha añadido Carlos Galiana, quien también ha resaltado “el esfuerzo para mantener las localidades a precios moderados”.

Música en directo “en un entorno privilegiado”

Carlos Galiana ha recordado que “un año más, los Conciertos de Viveros se celebran en un entorno natural privilegiado en el corazón de la ciudad: los Jardines del Real, uno de los pulmones verdes del Cap i casal, con un alto valor patrimonial que ofrece la oportunidad de disfrutar de cultura y naturaleza”. El recinto estará equipado con césped artificial, una zona gastronómica, y aparcamientos de bicicletas para ofrecer a los asistentes una experiencia completa.

Por otro lado, el responsable de Cultura Festiva ha destacado que estos conciertos, impulsados por el Ayuntamiento y 10 empresas promotoras valencianas que se encargarán de la producción de los espectáculos musicales del festival, “movilizará recursos locales y creará decenas de puestos de trabajo”.

Los Conciertos de Viveros 2023

Sábado 1 de julio: La Fúmiga + Miki Núñez + Colomet

Miércoles 5 de julio: Lola Índigo

Jueves 6 de julio: Tini

Viernes 7 de julio: Miguel Poveda

Sábado 8 de julio: ‘Poetas del Rock’ con M Clan, Los Enemigos y Ana Curra

Miércoles 12 de julio: Los Secretos

Jueves 13 de julio: Sofía Ellar

Viernes 14 de julio: Cupido + trashi

Sábado 15 de julio: Jacob Collier + Artista invitado

Domingo 16 de julio: Rodrigo Cuevas + Gabriel Ríos

Martes 18 de julio: LP

Miércoles 19 de julio: Rozalén + Pep Gimeno “Botifarra”

Jueves 20 de julio: Fiesta Rototom Sunsplash con Alborosie & The Shengen Clan, Auxili y Borumbaia Percusión

Viernes 21 de julio: La La Love You + Nena Daconte

Sábado 22 de julio: Mónica Naranjo

Domingo 23 de julio: The Waterboys + Artista invitado