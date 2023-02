Abran paso a las "pioneras" de la música valenciana

Carraixet, Gatas Negras, Lolita Garrido, Lucrezia Bori, Ángeles López Artiga, Celia Mur, Maria del Carme Girau, Amparo Durban, Ana González, Eva Dènia, Arròs Caldós, Carmen Cercós, Maribel Crespo, Neus Ferri, Mireia Porto… Demasiada poca gente habrá escuchado -e incluso habrá oído hablar- de estas artistas que Monty Peiró sitúa entre los nombres fundamentales de la música valenciana. “Podrían ser algunas de mis top, pero en cinco minutos te diría veinte más”, advierte esta psicóloga, antropóloga y activista feminista que, entre otras cosas, también comparte con las anteriormente citadas la condición de música.

Peiró ha cantado y tocado en Sweet Little Sister, The Backseats, The Sheenas, Interceptor, Gran Quivira y Femme Fractal y ha colaborado con Neus Ferri, Mafalda o Los Chikos del Maíz, entre otros. Desde hace algo más de cuatro años, ha logrado vincular su oficio y pasión por la música con su activismo feminista -e incluso su labor como antropóloga- a través de “Pioneres”, un programa de radio que se emite en À Punt que ella misma ha convertido a través de su web en una especie de enciclopedia reivindicativa de todas esas mujeres de la música valenciana cuyo mérito nunca ha sido suficientemente reconocido.

"Un fraude cultural"

El primer “Pioneres” se emitió en octubre de 2018 como una sección dentro del programa musical Territori Sonor. “En aquel momento, Mariano López trabajaba allí y me recomendó como colaboradora -recuerda Peiró-. Mi objetivo era demostrar que las mujeres siempre habíamos formado parte de la historia de la música en nuestra tierra y que su legado merecía ser visibilizado y reivindicado como parte de nuestro acervo cultural, que sin nuestras músicas está incompleto y constituye, en palabras de Ana López Navajas "un fraude cultural"”.

Desde aquel primer programa, la responsable de “Pioneres” calcula que ha hablado de -o con- unas 250 solistas, instrumentistas, bandas y compositoras, abarcando un arco temporal que va desde principios del siglo XX hasta la actualidad y haciendo sonar estilos que van desde lo clásico a la vanguardia. Siempre mujeres y siempre valencianas.

“Me gusta situar mi trabajo en la etnohistoria, ese terreno difuso entre la antropología y la historia que me resulta apasionante”, señala sobre la labor de investigación que lleva detrás cada de “Pioneres”. “Es etnográfico porque trato de recuperar y documentar la cultura de las mujeres músicas y es histórico porque se trata de inscribir esa cultura en el relato general sobre nuestra tradición musical. También es arqueológico en el sentido de que muchas veces me toca "desenterrar" grabaciones que están perdidas en cajones, digitalizarlas y recuperarlas”.

Y, esto, asegura Peiró, no siempre es sencillo: “He quedado con mucha gente y pedido muchos favores para lograr que suenan algunas canciones en el programa”. Recuerda como especialmente difícil el que dedicó a Alma Jazz, una “triple pionera” por ser mujer guitarrista, por ser mujer trans y por formar parte de la primera generación valenciana de músicos de blues. “Murió hace unos años y recuperar sus canciones y su historia me costó muchas entrevistas y perseguir a mucha gente para juntar todos los capítulos con los que hilvanar su historia -asegura-. Pero también fue uno de los más gratificantes porque creo que quedó un programa que, no solo hacía justicia, sino que es precioso de escuchar”.

Artistas que dejan huella

Entre las “Pioneres” que más huella le han dejado tras invitarlas a su programa, Peiró destaca a la compositora, cantante, pianista y pedagoga Ángeles López Artiga. “Todas me han aportado mucho pero sin duda, hablar con una absoluta eminencia como ella me impresionó. Fue toda una lección -afirma-. Frente al habitual ego masculino y a la humildad autoboicoteante que se nos ha impuesto a las mujeres, ella se sitúa en una tercera vía increíble. Es una mujer completamente consciente de su valía y de sus logros y a la vez, no se da por ello ninguna importancia y comparte su sabiduría con una gran generosidad. Me hizo muy feliz hablar con ella”.

Como tantos otros ámbitos -artísticos o no-, el de la música y su historia se han contado casi siempre desde el punto de vista masculino, lo que ha hecho que proyectos como “Pioneres” sean tan necesarios. “Sin ellas, el relato de esta escena está incompleta -advierte-. Las mujeres no hemos llegado después. Siempre hemos estado ahí. Cuando se cuenta la historia de los pioneros en cantar en valenciano se obvia a Maria del Carme Girau, Carraixet o a Arròs Caldós. Cuando hablamos de grupos de rock and roll se obvia a Los Garfios con Cristina Perales al frente. El rockabilly le debe mucho a Lolita Garrido y el hard rock a Ana González, de Tarántula. En la música clásica tenemos compositoras increíbles como Ángeles López Artiga, Maria Teresa Oller o Consuelo Colomer, además de Matilde Salvador”.

Peiró continúa con su listado de artistas que hicieron avanzar la música valenciana sin que la mayoría del público lo supiera. Como Margaret Seidler, de Mania, que fue la responsable de traer a València mucha de la primera tecnología musical de la época. O Lucrezia Bori, que triunfó en Nueva York y organizó una gala benéfica en el MET para recaudar fondos para los damnificados por la riada. O Carol McCloskey, la artista valenciana con más votos en la SGAE por sus éxitos como autora y cantante de música dance.

El relato sesgado

“Obviar a estas mujeres en la historia de la música valenciana es sesgar el relato y mentir -asevera-. Cuando ellas te cuentan su historia, además, añaden el extra de lucha que supone hacerse un hueco como mujer en un mundo machista, por lo que su mérito es aún mayor”. Un mundo machista que, según la antropóloga, ha dominado prácticamente cualquier estilo musical. “El rock es el estilo en el que yo me muevo como música y creo, por mi experiencia y por mis charlas con mujeres de otros estilos, que el machismo es transversal a todos los estilos puesto que no tiene que ver con el género que toques, sino con la sociedad en que vivimos”.

Peiró reconoce que hay géneros donde, al menos en apariencia, ha habido una mayor apertura al feminismo -como el punk y su filosofía del “hazlo tú mismo”- pero “en el fondo, el machismo ha impregnado todos los productos culturales puesto que es estructural”. No son pocas las invitadas a “Pioneres” que alguna vez han escuchado eso de “qué bien tocas para ser mujer”. “Que recuerde que me lo hayan contado están Pat Escoin, Gatas Negras o Mireia Porto de Rosy Finch, pero por desgracia es bastante recurrente”.

Peiró explica que, afortunadamente, la escena musical valenciana ha ido cambiando y con el tiempo la presencia de mujeres se ha ido haciendo más notoria. “Cada vez somos más y también más visibles y con más poder dentro de la industria -asegura-. Y por supuesto la música, como cualquier producto cultural enclavado en una época, nos habla de la sociedad a la que pertenece. El discurso e imagen de una mujer música en los 60 no es igual que el de una de los 80 o el de una actual. Cada vez vamos conquistando más terreno y más maneras de ser en la música”.

Optimista con el presente

De esta forma, hemos llegado a un presente que la música y antropóloga valenciana ve con optimismo porque el avance es evidente. “Pero todavía queda mucho -advierte-. El machismo sigue vigente aunque cada vez lo detectamos y señalamos más y mejor. La cuarta ola feminista nos ha formado y nos ha abierto los ojos a muchas y muchos y cosas que antes nos parecían normales, ya no nos lo parecen”.

Peiró lamenta, por ejemplo, que parezca normal que la presencia de mujeres en festivales sea mucho menor o incluso inexistente. “Pero ahora eso se denuncia y se cuestiona -concluye-. Cuando yo empecé en la música, me hubieran crucificado (y de hecho lo hicieron) por decir cosas que ahora puedo decir en un medio como este sin que pase nada. Confío mucho en las generaciones más jóvenes y me inspira ver lo claro que lo tienen casi todas las mujeres de la música, no sólo las más jóvenes, sino de cualquier edad”.

En este sentido, la responsable de “Pioneres” se felicita porque haya mujeres de más de 50 años que están volviendo a hacer música porque todo el movimiento feminista las inspira. “Y eso es maravilloso porque necesitamos referentes de todas las edades en los escenarios locales, exactamente igual que los hombres”.