Y qué agonía de San Valentín, rediós. Me siento así por vocación, pero no imagino cómo estarán todos aquellos y aquellas que, creyendo en el amor de romántico, rosa e hiperglucosado, acaban estampando en la más absoluta soledad el bólido de su deseo cuando derrapa al salir de esta insidiosa curva de O’Sullivan que llega mañana. Me refiero a quienes se refugian en las canciones más tristes porque, después de tanta propaganda, el ánimo se resiente cuando el arreglo no sale como en el cine y somos presa fácil para los traumas provocados por las expectativas traicionadas y la tristeza, el desaliento y la baja autoestima que produce el aislamiento obligado. Si yo fuera rico, os felicitaría a todos con unas tarjetas que llevan impresas cariñosas frases de Morrissey y que venden por internet. Como no lo soy, os consuelo y os arropo con canciones como «My Funny Valentine», de Chet Baker, «Blue Valentines», de Tom Waits y «Valentine» de Richard Hawley, que son mucho mejores citas que las que el personal os contará al final de la semana, mintiendo por la gola como bellacos sobre sus hazañas sexuales.

El peor San Valentín que recuerdo fue el que remató una larga y penosa relación que sostuve hace siglos impulsada tristemente por la inercia cobarde y la monotonía rutinaria que acaba dando muerte a la pasión. El desenamoramiento era palmario desde hacía meses y aquella cena se me hacía insoportable, saboreando la ceniza de mi miserable comportamiento en cada bocado mientras deseaba para ella un novio de verdad. Ante aquella horrible perspectiva, que no mejoraba ni ante la remota posibilidad de un polvo por malo que fuera, llamé a mi mejor amigo, desemparejado a la sazón, para que se nos hiciera el encontradizo en la primera copa y me bajara menos amarga. Lo convoqué por SMS con aquello que cantaban Belle and Sebastian, «Get me away from here, I’m dying».

Me horrorizan las primeras citas porque me horrorizan las personas, en general, y las desconocidas en particular. Gracias al cielo hace casi 20 años que no tengo ninguna, pero acojo con admirada estupefacción a los que cuentan maravillas de Tinder, Meetic y otras movidas similares. A ese respecto no puedo dejar de escuchar compulsivamente «Shady Lane», de Pavement, en la que el bendito Stephen Malkmus narra de manera magistral una desastrosa quedada a ciegas entre dos contendientes de extractos socioeconómicos muy distanciados. Las ostras y el vino con factura pagada a escote, el desprecio y las sensaciones de angustia e incomodidad que surgen durante la cena y la escena final en el vestíbulo del hotel ante la mirada burlona de los botones y la actuación condescendientemente amigable del conserje detallan mi cita soñada.

Yo también me sentí como si me hubieran contratado como un extra en la adaptación a la gran pantalla de una secuela de mi propia vida en una cita semiciega a mitad de los noventa. La noche de antes, en la que, como todas, los gatos eran pardos y más para los cortos de vista, aquella chica me dio el número del fijo de casa de sus padres para quedar al día siguiente. Ave nocturna y carne de bar, a media tarde me personé en la heladería escogida por ella, escamado por la hora y el lugar. Allí me esperaba una pacata y virginal quinceañera, hija del director de un colegio católico de València que, para darle el visto bueno a la relación, había sugerido conocerme durante los oficios religiosos vespertinos de una parroquia de L’Olivereta. Aquello no lo remontaba ni el Brasil del 70. Ante la insalvable diferencia de edad, clase social, ideología y actitud vital le dije que nos veríamos luego en la puerta de la iglesia porque yo no iba vestido para la ocasión y necesitaba causar buena impresión al viejo zorro de su padre. Obviamente, no volví, pero desde aquí quiero pedir perdón a aquella chiquilla de BarracaBar de la que no recuerdo ni el nombre.

Aquella tarde de 1996 busqué refugio en mi shady lane de San Marcelino, donde para quitarme el susto que todavía llevaba en el cuerpo, hice lo que suelen hacer muchos solteros en esta festividad tan estúpidamente cruel, diseñada desde su génesis para engordar al capital mercantilizando el más bello de los sentimientos: llorar escuchando todas las canciones que arriba les comenté y darle al din-a-ling en completa soledad hasta que me quedé con los ojos achinados, como cantan los Vapors en «Turning japanese». Y es que, como dijo Sigmund Freud, de todos los miembros de la raza humana con los que he quedado en San Valentín, con el que más he disfrutado ha sido con el mío.