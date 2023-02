Jesús Arrúe: "Muchos creen que, porque Madonna se fijó en mí, comprar mi obra es una buena inversión"

A Jesús Arrúe se lo rifan. Su teléfono no para de sonar. Atraídos por su vinculación con Madonna, los encargos se han disparado y conseguir un retrato del artista valenciano puede dilatarse en el tiempo más de un año. Las marcas, por su parte, desde la popularidad alcanzada por ser el autor del primer grafiti indultado de España -un retrato de Bowie sobre una pared que ahora se muestra en el Centre del Carme-, lo tientan para que les promocione. Pero él lo tiene claro: «Ahí no entro. Yo no soy un producto. Solo quiero prostituir mi arte, no a mí», afirma, rodeado en su estudio de grandes retratos de Madonna, David Bowie, Freddie Mercury o Michael Jackson.

Porque a Arrúe (1973) le gusta pintar, sobre todo, a sus ídolos. Referentes que, en breve, viajaran a Hong Kong donde el valenciano expondrá su obra por primera vez tras firmar un contrato de cuatro años con una multinacional. «Vendo mucho aquí, pero mucho más fuera de España», confiesa. «He mandado obra a países como Estados Unidos, Reino Unido, Colombia, Australia o Filipinas», sorprende. Un mercado que, sobre todo, explota vía redes sociales. «Es que ahí empezó todo», apunta.

Porque a Arrúe, antes de su eclosión, le gustaba fotografiar sus obras y compartirlas en Instagram y fue, en 2019, cuando compartió un retrato de Madonna con el título Illuminati MadammeX -un lienzo de gran tamaño (149 x 97 centímetros)-, un amiga de la cantante le dio un like, se lo mostró a la diva y esta, vía instagram, lo compró. Pero fue cuando Madonna colgó en su casa de Manhattan el cuadro, lo fotografió, hizo un stories y en él etiquetó a Arrúe, cuando los seguidores del valenciano aumentaron de forma exponencial y, por imitación, mucha gente adquirió obra suya. «Muchos creen que, porque ella se fijó en mi, comprar mi obra es una buena inversión», reconoce. La admiración de Madonna, además, no fue algo puntual.

Años después, Arrúe subió a las redes sociales un retrato crítico de Putin, la estrella del pop lo incluyó en uno de sus vídeos en Instagram contra la invasión de Ucrania y, con sus 18 millones de seguidores, la cuenta del valenciano volvió a aumentar. «Y otro boom», bromea. «Es todo muy cañero», lanza el artista que, entre otros, ha vendido cuadros a personajes como Alejandro Sanz, Miguel Bosé, Antonia Sanjuán, Alex González o, más recientemente, Sandra Barneda... A todos, en parte, les atrae lo mismo, su singularidad. «Me gustaría que compraran mis cuadros porque los cuadros emocionan, no porque esté en el candelero», defiende.

Arrúe, que estos días expone en El Corte Inglés Pintor Sorolla- se define como un «pintor de miradas» y en sus procedimientos expresionistas usa varios materiales pero donde mejor se desenvuelve es sobre óleo, acrílicos y sprays. No obstante, incide, está siempre en «continuo aprendizaje» y disfruta usando «nuevas técnicas» como areniscas, polvo de tóner y pan de oro.

Como artista, insiste, no pretende ser fiel a la imagen de los personajes, sino a los sentimientos que transmite en las miradas que pinta. Y es que sus obras, que no dejan a nadie indiferente, transmiten sobre todo sentimientos. «Me gusta que la gente se coloque frente a la obra y se deje llevar». Lo del formato grande, también tiene su miga. «Soy de caballo grande ande o no ande. Es un formato complicado, sobre todo por la perspectiva, pero a mí me luce y es lo que la gente me pide. Me cuesta lo mismo hacer un gran tamaño que uno pequeño», confiesa, mientras muestra un mensaje de móvil ante la pared en la que ha dibujado a su padre, fallecido hace unos meses.

«Él -señala el majestuoso dibujo- me enseñó que el trabajo es perseverancia y por eso no dejo nunca de trabajar», se emociona el artista que, en la cresta de la popularidad, recuerda que «todo no es como ahora parece».