El gran reto de acoger una de las exposiciones más esperadas del año

Esta previsto que a finales de este mes el Palacio de las Comunicaciones de València abra sus puertas con la exposición de la Colección Lladró, adquirida recientemente por la Generalitat. Una muestra que reúne 75 obras de arte -algunas tan espectaculares como Yo soy el pan de la vida de Joaquín Sorolla- y que ha obligado a transformar el interior del antiguo edificio de Correos, un inmueble que también en este 2023 celebra su centenario.

Y está transformación no ha sido -no está siendo- fácil porque, tal como indica el director del Museo de Bellas Artes, Pablo González Tornel, la antigua sede de Correos en València es «un edificio maravilloso» concebido como un gran hall de acogida bajo una cúpula de cristal, pero no como un espacio para exposiciones.

Máquinas para la humedad

El anuncio de la venta de la Colección Lladró a la Generalitat por 3,7 millones de euros se hizo en julio y desde ese momentos los técnicos de la Generalitat empezaron a estudiar cómo transformar el edificio en una sala de exposiciones. Según González Tornel, son tres los problemas principales a los que se enfrentaban: la climatización, el control de la iluminación y el espacio disponible.

El primer reto consistía en garantizar una temperatura constante de 21 grados (± 2) y una humedad relativa del 50 % (+/-10) en todo el espacio en el que se exhibirán las 75 obras de la colección. Según el también comisario de la exposición, ni el edificio -construido entre 1917 y 1922- ni su estructura -de hierro fundido que se mantiene a base de pilares de forja que sostienen una cúpula de retícula metálica emplomada con cristales- son los más idóneos para lograr estas temperaturas y humedad constanstes ni tampoco se puede confiar en el sistema de climatización con el que ya contaba Correos.

Para resolverlo, la Generalitat puso el proyecto en manos de un estudio de ingeniería. «Se ha hecho un cálculo tanto del cubicaje como del flujo de público que va a haber (un centenar de visitantes a la vez) y a partir de ese cálculo se han situado enfriadoras y humectadoras», explica González Tornel.

Telones para la cúpula

El reto del control de la iluminación está relacionado con la gran cúpula de cristal que se sitúa sobre el hall a una altura máxima de 14 metros del suelo. Una bella estructura pensada para dejar entrar la luz de forma indiscriminada, algo que no puede permitirse una exposición de obras de arte.

La cúpula es el elemento arquitectónico principal del Palacio de las Comunicaciones y no se puede prescindir de ella. Así pues, para evitar un alto nivel de insolación -sobre todo durante la primavera- que perjudique las obras maestras de Juan de Juanes, Ribera, Pinazo, Sorolla o Zurbarán, se ha diseñado un sistema de toldos que opaquen la estructura. Los toldos son movibles y se situarán entre el casco superior de zinc y cristal que aísla el edificio y el inferior emplomado que contiene la vidriera y que cuenta con iluminación artificial, por lo que el opacado de los toldos no le afectará.

Muros para los cuadros

Pero, además, hay que iluminar las obras de forma adecuada. Tal como señala el comisario, la iluminación del hall es casi de tipo ambiental, lo que no permite un visionado correcto de las pinturas. «Nosotros necesitamos focos led que enfoquen las obras y que permitan regular la intensidad -indica González Tornel-. Pero, ¿dónde colgábamos los focos si la cúpula está a más de 10 metros de altura?».

La solución se enlaza con la del tercer gran problema al que se enfrentaba la transformación del edificio de Correos. Pese a que el hall del Palacio de las Comunicaciones tiene una superficie (incluidos los deambulatorios) de 452 metros cuadrados, estos son insuficientes para acoger las 73 piezas de la colección Lladró, que contiene un Fillol de 3 metros de largo, un Cortina de 4,8 y un Sorolla de 5,5. «Hacen falta muchos metros lineales», enfatiza González Tornel.

El problema se ha resuelto con el diseño de una estructura de muros soporte en DM que soportará a los cuadros y que divide el hall en pequeñas secciones. Precisamente, de estos muros salen unos brazos con focos que iluminarán cada uno de los cuadros y esculturas.

El responsable del diseño de la exposición tuvo que decidir también el color de estos muros de forma «dialogaran» con el resto del edificio. «Mi idea era organizar los bloques por colores, pero hicimos unas pruebas y fue horroroso porque el edificio tiene presencia y un color determinado: ocre y pavimento ajedrezado de marmol en colores marrón rojizo. Así que se optó por un color plomo cargado de marrón que entona perfectamente con el edificio».

"Yo soy el pan de la vida"

Una vez resuelto los tres problemas principales ya solo quedaba diseñar el recorrido de la exposición. El acceso a la misma se hará por la entrada principal que da a la Plaza del Ayuntamiento y a partir de ahí se hace circular a los visitantes alrededor de los muros «pero dándole un significado al recorrido a través de las obras y sin que pierdan la visión del edificio», subraya González Tornel.

«Lo fácil hubiera sido construir un falso techo y así no tendríamos que oscurecer ni climatizar ni idear un sistema para iluminar las obras -añade-. Pero hubiéramos renunciado al edificio y hubiera dado igual hacer la exposición en el Palacio de las Comunicaciones que en una galería de arte contemporáneo».

El recorrido de las obras no se hará público hasta la inauguración pero esta claro que Yo soy el pan de la vida de Joaquín Sorolla va a ocupar un lugar preferente. «Tiene el lugar más escenográfico -revela González Tornel-. Entre otras cosas, porque su tamaño obliga a verlo con una perspectiva que necesita bastante espacio delante. Vamos a crear el resto alrededor de ese espacio».