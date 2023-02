El compositor ha visitado el Espai La Granja para contar su experiencia como compositor y diseñador de sonido en las artes vivas. Según Polo, «componer música para la escena es como escribir una obra teatral». El próximo mes de mayo viajará a Liverpool con la cantante valenciana.

¿Cuánto tiempo lleva dedicándose a las artes vivas?

Mi primer trabajo para el sector de las artes escénicas fue en el 2014. Los últimos cinco años he trabajado en exclusividad para esto.

¿Cómo acabó en el sector?

En el año 2008 fui uno de los residentes de la Fundación Antonio Gala de Córdoba, que cada curso junta a creadores multidisciplinares. Entablé amistad con el dramaturgo y poeta Javier Vicedo, quien me invitó a colaborar con él en «Summer evening». La obra acabó ganando el Premio Calderón de la Barca. Ese fue el motor que me impulsó a colaborar con otros artistas fuera de la música.

¿Cuáles son sus influencias a la hora de crear en artes vivas?

En mi profesión es muy complicado tener influencias porque no está teorizada. Hay muy poca gente dedicada al diseño de sonido. Por lo que respecta a mi faceta de creador, diría que mis influencias vienen del teatro musical alemán, en compositores como Heiner Goebbels.

¿Por dónde empieza a crear música para un montaje escénico?

Una de mis condiciones a la hora de trabajar es entrar a la sala en los primeros días de creación. El sonido es una capa tan fundamental como lo es la dramaturgia.

¿Conoció a Blanca Paloma en las artes escénicas?

Sí. Componía la música para una pieza de danza 'Acciones sencillas' e hice un casting para elegir a tres cantantes con nociones de percusión. Una de ellas fue Blanca Paloma. A raíz de este espectáculo, me propuso que fuera el productor y el director creativo de su proyecto en solitario. Llevamos año y medio trabajando. Hemos hecho «Secreto de agua», canción con la que se presentó a la primera edición del Benidorm Fest, «Niña de fuego» y «Eaea», así como una series de canciones que estamos preparando.

Los periodistas nos pusimos en pie durante el ensayo de Blanca Paloma.

Creo que fue la mejor actuación de Blanca durante todo el Benidorm Fest. No conseguimos que se hiciera la realización que nosotros queríamos. A partir de ese pase pudimos respirar, yo terminé llorando. Hasta que las cosas no las recibe un público, no existen. A partir de entonces, supimos que podía sonar la flauta.

¿Va haber cambios para Eurovisión?

Yo soy de la opinión de que cuando las cosas funcionan no hay que tocarlas. Después del ensayo de la primera semifinal, tenía la propuesta de subir la base instrumental, pero me frenó la buena reacción del público. Ahora estamos trabajando en las cuestiones musicales. Quizá vamos a introducir cositas en la parte de efectos musciales. Pero nada más. Vamos a darle brillibrilli a ciertas cosas porque es Eurovisión. Pero tanto puesta en escena como la canción va a estar fundamentada en lo que vimos en el Benidorm Fest. Estamos buscando un golpe de efecto que sea diferente, para que la actuación no sea igual a lo que hemos visto antes. Aunque muchas cosas las vamos a rescatar de lo que propusimos en Benidorm pero que por tiempo o falta de recursos no se pudieron hacer.

¿Era seguidor de Eurovisión antes de Blanca Paloma?

Creo que este es más un sueño mío que de Blanca (ríe). Mis padres nunca entendieron porque cogía todos los años y me sentaba a ver el certamen. Ni mis padres lo ponían. Me acuerdo de que cuando empecé mi colaboración con Blanca me emocioné mucho cuando le propusieron que se presentara al Benidorm Fest. Se cogió de mi mano porque yo era muy eurofan. Para mí, es un sueño cumplido que una canción mía esté en Eurovisión.

¿Cuáles son las bazas de «Eaea» en Liverpool?

Esta es una canción única, no hay ninguna igual. Desde el segundo uno hasta el final, sabes que esta es la cancón de España y eso en Eurovisión es fundamental. Desde Remedios Amaya y Azúcar Moreno, que quedaron quintas, no hemos vuelto a llevar flamenco. Nuestra propuesta no tiene clichés de nuestra cultura, es única porque no es extremadamente flamenca, quneu va por bulerías. La voz de Blanca hace referencia a la música árabe y a la tradición mediterránea.