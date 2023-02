El cantautor Joan Manuel Serrat no ha podido evitar sentirse emocionado al recibir este viernes el título de 'hijo adoptivo' de Orihuela por la difusión que ha hecho a lo largo de su carrera musical del legado del poeta de la ciudad Miguel Hernández.

El president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha acudido al homenaje de Serrat (Barcelona, 1943) en el teatro Circo Atanasio Díe Marín, que ha recibido al catalán abarrotado en pie y con una ovación, junto a la corporación municipal.

Tras sonar a piano y clarinete uno de los poemas más conocidos de Miguel Hernández y cantado por Serrat, 'Para La libertad', recitado por la actriz oriolana Elena Rayos, el artista ha dicho que "no hay lugar mejor que Orihuela para rendir un fraternal homenaje al niño cabrero, al amigo desgajado, al amante exiliado, al padre huérfano, a la víctima de las cárceles de la dictadura, al hombre que cada vez que colgaba los sueños al Sol, la vida le dejaba carbón".

"Pero por encima de todo", ha continuado, "al hombre que amó la poesía". "Por eso y ahí está el mayor homenaje que se le pueda rendir", ya que "fue un poeta que amó la libertad y la vida" y "con este homenaje me rindo homenaje a mí y a todos y cada uno de nosotros: Que el porvenir mantenga fresca la memoria y nos libre de aquellos que asesinan a los poetas y a la poesía".

Sobre el reconocimiento, Serrat ha dicho que le "reconforta, ratifica y le acerca a esta ciudad en la figura y recuerdo de nuestro poeta Miguel Hernández".

"Llevo muchos años escribiendo canciones, poniéndole música a versos propios y ajenos. De esta manera me expreso, me comunico, escribiendo y cantando. Orgullosamente digo que este es mi oficio y mi forma de ganarme la vida. He puesto música a versos de Machado, Hernández, Benedetti… la canción ha sido una buena manera de difundir sus palabras, de lo cuál me siento orgulloso", ha confesado.

Quién es Miguel Hernández para Serrat

Serrat ha alabado también la "musicalidad" de la poesía de Miguel Hernández ya que, ha indicado, "fue la contundencia de los versos de este hombre que iba mostrándome en cada página y su musicalidad lo que empujó a ponerle música y a cantarlas".

"Miguel Hernández era un poeta manifiestamente musical porque sus versos cantan y te hacen cantar, vienen de fábrica, con la música puesta", ha argumentado Serrat, para quien "prueba de ello es que hemos sido muchos, con más o menos acierto, los que hemos decidido ponerle música y cantarlos".

Una adaptación al piano y clarinete de 'Elegía' ha abierto este acto, donde no ha faltado el actor oriolano Alejandro Sigüenza para recitar uno de los poemas más conocidos del poeta, la 'Elegía a Ramón Sijé'.

El president valenciano, Ximo Puig, ha dicho durante su intervención que Serrat "nos mantiene vivos en la esperanza porque el poder inspirador de su música nos hará volar, soñar" y ha añadido que "hoy Orihuela une lo que ya estará unido para siempre: El corazón de Miguel y la voz de Joan Manuel".

También ha reivindicado "el legado de la esperanza" del poeta y del cantante frente a "una Europa de fanatismos y guerra" y los discursos populistas de odio.

Este nombramiento surge de la iniciativa de un grupo de vecinos y vecinas de Orihuela vinculados al mundo de la cultura, una de cuyas portavoces, Ana Gómez, a manifestado que el "poder de la música y la poesía han conseguido unirnos a los oriolanos en este sentimiento de gratitud hacia tu persona -en referencia a Serrat- y tu labor de difundir la figura de nuestro poeta más universal".

Serrat dijo adiós a los escenarios el pasado 23 de diciembre y, por ello, en el acto de hoy no se esperaba que cantase, pese a lo cual al finalizar el acto con la canción 'Para la libertad' no ha dudado en interpretar los últimos versos, junto al público.