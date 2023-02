La colección Lladró se inaugura el viernes

Se ha hecho esperar pero ya hay fecha. El viernes, día 24, se inaugurará en el Palacio de las Comunicaciones de València la exposición de la Colección Lladró. Se trata, por recordar, de las obras pictóricas propiedad de la familia Lladró adquiridas recientemente por la Generalitat . En el conocido como edificio Correos, y hasta el verano, la exposición podrá ser visitada de forma gratuita antes de su traslado definitivo al Museo de Bellas Artes. La muestra reúne 75 obras de arte del clásico español de pintores como Juan de Juanes, Ribera, Pinazo, Sorolla o Zurbarán y que, como ayer informaba Levante-EMV, ha obligado a transformar el interior del ahora Palacio de las Comunicaciones.

Fue el pasado mes de julio -aunque hasta el 23 de septiembre no se firmó la transmisión de la propiedad- cuando, por 3,7 millones de euros, la Generalitat adquirió la colección y es, siete meses después, cuando el público podrá ver las obras que, durante años, los hermanos Lladró fueron adquiriendo con la idea de ponerlas a disposición del público en la sede de la empresa en Tavernes Blanques. Un proyecto que, con la venta de la empresa en 2017, se truncó. En ese momento, el valioso surtido de obras se sacó de las instalaciones y se trasladó a Alcalá de Henares, donde -salvo algunas salidas puntuales para participar en exposiciones- ha estado almacenada hasta el pasado viernes cuando, embalada y a bordo de varios camiones blindados, viajó hasta València para, una vez desembalada, ser mostrada en un espacio que, por primera vez, acogerá una exposición.

Obras como «Yo soy el pan de la vida» de Joaquín Sorolla, una de las más grandes del pintor, o «La virgen en meditación» de Francisco de Zurbarán ya están siendo acomodadas en lugares preferenciales de un espacio que, como afirmaba el director del Museo de Bellas Artes, Pablo González Tornel, es un «edificio maravilloso» pero que por sus características arquitectónicas no es un espacio expositivo. Así, para acondicionarlo, un estudio de ingeniería ha trabajado en la climatización, el control de la iluminación y el espacio disponible. Tal y como se informaba ayer en estas páginas, uno de los grandes retos ha sido el control de la iluminación ya que la gran cúpula de cristal que se sitúa sobre el hall permite la entrada de luz de forma indiscriminada, algo que no puede permitirse una exposición de obras de arte. Para minimizarlo se han instalado unos toldos para que el sol no perjudique las obras.