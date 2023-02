El Festival de Cine de Berlín, la Berlinale, ha comenzado esta semana y con ella el European Film Market, un punto de encuentro entre productores internacionales para poner en marcha proyectos audiovisuales de todo tipo.

Algunas de las producciones valencianas que buscan inversores son ‘Equipo Crónica. Arte en trinchera’, dirigido por Rafa Sesa y Felipe Villaplana y producido por Laura Grande (Estrela Audiovisual y Zootropo Studio), ‘Mariscal’, de Ignacio Estrela (Estrela Audiovisual); ‘Paco Roca, dibujando la vida’, dirigido por Batiste Miguel y producido por Joan Baptista Miguel (Docu Producciones), y ‘Un dibujante en La Habana’, dirigido por Laura Pérez Gómez y Rafael Casañ y producido por Jorge Acosta (Inaudita).

Por otro lado, los seis proyectos en desarrollo de largometrajes de ficción que se presentan son ‘Bendita María’, de la productora Victoria Pérez (Admirable Films); ‘Bodegón con fantasmas’, dirigido por Enrique Buleo y producido por Alejandra Mora (Quatre Films); ‘Karen & Julia’, dirigido por Iñaki Sánchez Arrieta y producido por Jorge Acosta (Camino a Garaitondo AIE); ‘L’aguait’, dirigido por Marc Ortiz y producido por Victòria Pérez (Admirable Films); ‘Nena’, dirigido por Gabi Ochoa y producido por Paloma Mora (TV ON Producciones), y ‘Pequeños calvarios’, dirigido por Javier y Guillermo Polo y producido por Borja Aracil (Los Hermanos Polo).

Los once largometrajes valencianos de ficción ya finalizados que buscarán compradores y distribuidores internacionales son ‘Bull Run’, de Ana Ramón Rubio (Cosabona Films); ‘Dystopia’, de Samuel Sebastián (Samuel Sebastián); ‘El Agua’, de Elena López Riera (Suica Films); ‘El club del paro’, de David Marqués (Sunrise Pictures); ‘El lodo’, de Iñaki Sánchez Arrieta (Sunrise Pictures); ‘En temporada baja’, de David Marqués (TV On Producciones); ‘Quan no acaba la nit’, de Oscar Montón (Audiovisuales Morvedre, Dacsa Produccions); ‘Somnis’, de Carles Abad Tent (Pi Art Produccions); ‘Toscana’, de Pau Durà (Gaia Audiovisuals); ‘Tú no eres yo’, de Marisa Crespo y Moisés Romera (Proyecta Films), y ‘Vasil’, de Avelina Prat (Diferente Films, Distinto Films).