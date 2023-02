Rufus Wainwright: "Soy un extraño en el siglo XXI, pero creo que a la gente le gusto por eso"

Rufus Wainwright es uno de los artistas más singulares del panorama musical internacional. Músico pop que crea óperas y arregla sonetos de Shakespeare (o al revés). Compositor de vuelo poético y barroco que ha conocido el éxito masivo con versiones de The Beatles o Leonard Cohen (abuelo, por cierto, de su hija Viva Katherine). El próximo 19 de abril actuará solo, con su voz, su guitarra y su piano, en el Palau de les Arts de València. «Estoy muy emocionado por tocar en ese lugar -asegura a Levante-EMV en una videollamada desde su casa de Laurel Canyon, Los Ángeles-. La última vez que estuve con mi marido en València estuvimos paseando por esa zona y nos pareció maravillosa. Lo cierto es que los dos somos grandes fans de Calatrava. Sabemos que es un arquitecto muy controvertido, algunos lo aman y otros lo odian...».

Quizá porque los proyectos de Calatrava acaban costando bastante más de lo previsto.

Sí, sí, eso lo sé. Pero yo lo amo y me emociona mucho tocar en el Palau de les Arts.

¿Por qué cree que su música es acogida tan bien en España?

Cuando saqué mi primer disco me di cuenta que había países en los que me costaba mucho entrar. Italia, que todavía es difícil para mí, Francia también es complicada, Alemania… Pero en España ha ido bien desde el principio, igual que en Irlanda o los países escandinavos. Entonces, mi madre (la cantante folk Kate McGarrigle) me dijo que, seguramente, la razón era que esos países en los que mi música gusta tienen aún una tradición folclórica muy vigente. En España está el flamenco y todo eso… Mi música está influida por la ópera o el jazz, pero yo no dejo de ser hijo de dos cantantes de folk (su padre es Loudon Wainwright III) y eso también se refleja en mi música.

También es verdad que aquí el arte barroco tiene su importancia y su música tiene bastante de barroco.

Exacto, y sobre todo porque a España le gusta realmente el drama.

Después de componer ópera y poner música a Shakespeare, ¿por qué ha vuelto al pop con ‘Unfollow the rules’?

Creo que ha tenido mucho que ver con mi regreso a California para vivir. Empecé mi carrera en Los Ángeles hace veinte años más o menos y ahora hemos vuelto para pasar más tiempo con nuestra hija porque quiero ser un buen padre. Queda un poco siniestro decirlo así, pero ha sido como matar dos pájaros de un tiro: Quiero ejercer de padre y también quiero volver a ser un artista que graba discos, y para esto último no hay nada mejor que Los Ángeles, que es donde está la industria del entretenimiento.

«Amo la ópera y el pop porque cuando voy de un género a otro es como si viajara a planetas diferentes»

¿Afronta la composición de un disco pop igual que la de una ópera?

Una de la cosas que he aprendido de mis viajes por la música es que la ópera y la música pop son totalmente diferentes. A veces las melodías se pueden influir mutuamente. He escrito canciones de pop como si fueran áreas operísticas, pero en su amplitud son dos universos separados y requieren sensibilidades muy diferentes. Pero por eso amo los dos géneros, porque cuando paso de uno a otro es como si viajara a planetas diferentes.

Sus influencias principales son la ópera, el Hollywood dorado y los standard de jazz. ¿Se siente extraño en este siglo XXI?

Sí, me siento extraño pero al mismo tiempo tengo la sensación que hay mucha gente, sobre todo de la escena pop más conocida, que aprecia que sea así. El otro día estaba dando una vuelta con Miley Cirus por Hollywood, ella me dijo que era muy fan mía y yo me emocioné mucho. Y hace nada colaboré con una nueva canción de (la cantante pop canadiense) Carly Rae Jepsen. Por un lado, puedo parecer raro por estar desconectado del panorama musical más convencional, pero por otro creo que la gente aprecia que sea así, lo ven como algo valioso.

¿El pop según Rufus Wainwraight es diferente al pop según todos los demás?

Totalmente, muy diferente. Hay una historia muy divertida: cuando hice mi segundo disco, ‘Poses’, y era un artista joven y pop, iba conduciendo y escuchando el disco y empecé a pensar, oh dios mío, esto es una mierda pop, la gente lo bailará y mis amigos se reirán de mí… Después me di cuenta de que tampoco era un disco tan pop y que yo nunca iba a ser del todo un artista pop.

«De mi juventud solo me arrepiento de no haber cuidado más mi voz»

Jugando un poco con el título de su disco, ¿se arrepiente de no haber seguido alguna regla en su juventud?

No me arrepiento de nada… Bueno, eso no es cierto. Ahora creo que canto mejor de lo que he cantado jamas, mi voz ha cambiado a mejor y está en mejores condiciones. Y estoy seguro que eso ha sido gracias a los espectáculos que he hecho de homenaje a Judy Garland, porque ahí empecé a centrarme más en mi manera de cantar, en pasarme más tiempo cuidando de mi voz porque, al fin y al cabo, es mi instrumento principal. Eso no lo hacía antes. Es de lo único que me arrepiento.

Y jugando con el título de una de sus canciones, ahora que está casado y es padre y tiene una bonita casa en Laurel Canyon, ¿echa de menos algunas locuras de madrugada?

Bueno, todavía hago alguna. Esta mañana me he levantado a las cuatro de la mañana pensando en Rusia o en no sé qué. Esas cosas nunca se pasan, aunque te quites de la bebida y las drogas continúas levantándote a las cinco de la mañana. Está en tu naturaleza humana.

En el disco incluyó algún mensaje anti Trump. ¿Está más contento con Joe Biden?

Creo que Joe Biden es increíble, de verdad que lo creo. Entiendo que pueda ver alguna gente decepcionada con algunas cosas, pero creo que será uno de los grandes presidentes de la historia de Estados Unidos. Me emociona que ayer estuviera en Kiev, por ejemplo. Creo que la economía está funcionando muy bien. Es el presidente que necesitamos.