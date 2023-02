Tras celebrar el pasado año su décimo aniversario, el festival Deleste ha anunciado su regreso al panorama musical valenciano con una nueva edición que tendrá lugar los próximos 19 y 20 de mayo en los Jardines de Viveros.

En esta ocasión, el componente artístico local tendrá más importancia que en la edición de 2022, que tuvo como cabezas de cartel a Imelda May y a The Sisters of Mercy.

Así, la primera jornada del Deleste 2023, la del viernes, estará encabezada por León Benavente, que compartirán cita con Dorian y los valencianos Los Invaders.

Psicodelia y psicosis

Por su parte, la jornada del sábado tendrá como principales estrellas a los muy británicos y algo psicodélicos Temples y a los bastante psicodélicos, y en este caso, estadounidenses The Dandy Warhols. Además, en ese 20 de mayo también actuará Elvis Perkins, cantautor e hijo del actor Anthony Perkins.

El despliegue nacional estará formado en este segundo día del Deleste con Depedro y los valencianos Semana Santa.

Las entradas están ya a la venta desde 40 euros los abonos de dos días y desde 25 euros las entradas de un día.

Viernes 19:

Dorian

León Benavente

Los Invaders

Sábado 20

The Dandy Warhols

Depedro

Temples

Elvis Perkins in Dearland

Semana Santa