Shakira lo ha vuelto a hacer. Para ‘despechá’ ella y no la motomami de Rosalía. Tras el exitazo de su sesión 53 con Bizarrap o ‘Pa tipos como tú’ como ya se conoce el bombazo de la colombiana contra su ex Gerard Piqué, la de Barranquilla se alía ahora con Karol G para, esta vez, lanzar dardos juntas a sus expoarejas. Juntas acaban de lanzar el ques erá otro éxito: «TQG».

«TQG», ¿te quiero, Gerard?» No van por ahí los tiros, más bien «te quedé grande», una frase que Shakira también canta en su tema con Bizarrap. En esta ocasión, las dos mujeres unen su voces para poner los puntos sobre las íes a los que una vez fueron sus parejas. En caso de Shakira, el exjugador del FC Barcelona, Gerard Piqué, y en el de Karol G, Anuel AA.

La letra de la canción deja mensajes muy directos como «la que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente/es como tapar una herida con maquillaje, no se ve, pero se siente/te fuiste diciendo me superaste y te conseguiste nueva novia/lo que ya no sabes es que tú todavía me está' viendo toa' la historia». Esta estrofa sería una clara alusión a la nueva pareja de Piqué, Clara Chía.

Precisamente la joven catalana es objeto de más frases del tema de Shakira y Karol G, aunque esta vez no resulta tan explícita como en la canción de Shakira con Bizarrap. En «TQG», Shakira canta: «Verte con la nueva me dolió/pero ya estoy puesta pa' lo mío/lo que vivimos se me olvidó/y eso e' lo que te tiene ofendido/que hasta la vida me mejoró/ por acá ya no eres bienvenido/vi lo que tu novia me tiró/eso ni me da rabia, yo me río, yo me río».

A medida que uno escucha la canción puede encontrar nuevas indirectas a lo que ha sido la relación y ruptura más sonada de los último tiempos. «Tú buscando por fuera la comida» -¿se referirá Shakira al asunto de la mermelada desaparecida y que le dio las pistas para conocer la infidelidad de Piqué?- y «yo diciendo que era monotonía», refiriéndose a la canción titulada precisamente así en la que parecía que su relación acabó por este mismo motivo.

Lo que está claro es que Shakira no lanza esta vez tanto dardo envenenado contra su ex, su nueva pareja o incluso su suegra, a la que no dudó en mencionar en aquella sesión 53 con Bizarrap. Sí que insiste la colombiana en una idea «te quedó grande La Bichota».

Letra completa de "TQG", la canción de Shakira y Karol G.

La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente

Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve, pero se siente

Te fuiste diciendo me superaste y te conseguiste nueva novia

Lo que ya no sabes es que tú todavía me está' viendo toa' la historia'

¿Bebé, qué fue? ¿No pues que muy tragaíto'?

¿Qué haces buscándome el lado? Si sabes que yo errores no repito

Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito

Que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito

Verte con la nueva me dolió

Pero ya estoy puesta pa' lo mío

Lo que vivimos se me olvidó

Y eso e' lo que te tiene ofendido

Que hasta la vida me mejoró

Por acá ya no eres bienvenido

Vi lo qu etu novia me tiró

Eso ni me da rabia, yo me río, yo me río

No tengo tiempo pa' lo que no aporte, ya cambié mi norte

Haciendo dinero como deporte

Llenando la cuenta, los show, el parking y pasaporte

'Toy más dura dicen los reporte'

Ahora tú quieres volver, se te nota,

'Pérame ahí, que yo soy idiota

Se te olvidó que estoy en otra

Y que te quedó grande La Bichota

¿Bebé, qué fue? (Fue) ¿No pues que muy tragaíto'?

¿Qué haces buscándome el lado? Si sabes que yo errores no repito

Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito

Que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito (Ah, Shakira, Shakira)

Tú te fuiste y yo me puse triple "M"

Más buena, más dura, más leve

Volver contigo never, tu eres la mala suerte

Porque ahora la' bendicione' me llueven

Y quiere' volver, ya lo suponía

Dándole like a la foto mía

Tú buscando por fuera la comida

Yo diciendo que era monotonía

Y ahora quieres volver, ya lo suponía

Dándole like a la foto mía

Te ves feliz con tu nueva vida

Pero si ella supiera que me busca' todavía

¿Bebé, qué fue? (Fue) ¿No pues que muy tragaíto'?

¿Qué haces buscándome el lado? Si sabes que yo errores no repito

Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito

Que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito

O-O-On The Drums

Mi amor, es que usted se alejó mucho

Y yo de lejos ya no veo, bebé

TQM pero TQG, jajaja

Barranquilla, Medallo

