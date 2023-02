«’Mare’ es mi manera de dar las gracias y un homenaje a las tres mujeres de mi vida»

Rocío Ladrón de Guevara (València, 1985) forma parte de la compañía Emergidas y está a punto de estrenar «Mare» en la sala Ultramar . Se trata de una autoficción que surge a raíz de «La calle era nuestra», la pieza corta ganadora del Premio de Dramaturgia Russafa Escènica-Fundación SGAE de 2021. Entre muchos otros proyectos, la actriz y dramaturga también ha participado en Cabanyal Íntim; actúa en «Las Mañas o la llegada de Pan», de Paco Zarzoso; y coge el micrófono en un par de monólogos. Antes pasó por la escuela de teatro Off de València y ganó la Mostra de Teatre de Dénia.

Toda su formación y experiencia está muy centrada en el teatro, ¿qué es lo que le impulsa a subirse al escenario?

Lo tengo de toda la vida y vengo de una estirpe de actores y gente relacionada con la escena. María Fernanda Ladrón de Guevara era la prima hermana de mi abuelo, y era la madre de Carlos Larrañaga, luego se juntó con los Merlo y de ahí toda la cola de profesionales maravillosos como María Luisa Merlo, Luis Merlo, Amparo Larrañaga... en mi casa siempre ha estado muy presente el artisteo. Yo hacía teatro desde muy pequeña —en la falla y en el instituto— y tuve a grandes maestros, como Jesús Muño (el Pou Flotant), que hizo que me picara el gusanillo. Es mi pasión y qué mejor que dedicarse a lo que una ama, aunque de esto no se vive, se sobrevive. Lo tengo en los genes y lo he experimentado y disfrutado, me engancha esta profesión.

También tiene una faceta como monologuista ...

Empecé en la comedia hace casi 10 años, pero paré por estar estudiando Arte Dramático. En junio hará cinco años que volví y ahora giro con dos espectáculos: «Sobreviviendo a la Adolestreinta», con Pilu Fontán, y «Hacemos el amor o a fer la mà», escrita en pandemia, con anécdotas graciosas de una persona que no encaja en los cánones y vive su soltería.

«Mare» es más dura... ¿Cómo surge?

Tengo una vis cómica que no puedo negar, pero también he hecho dramones. «Mare» es autobiográfica. Llevaba años con la necesidad de realizar una pieza teatral hablando desde mí, siendo sincera y utilizando mi historia para empatizar y llegar al público. Muestra cómo a veces crecemos a base de golpes o aprendizajes forzados, pero es tragicómica, como yo y mi vida. Tiene momentos en los que me río de situaciones de mi vida en las que, en vez de salir escaldada, he salido reforzada.

En su obra, las mujeres tienen un papel protagonista. ¿Era importante hacerles un reconocimiento?

Es, sobre todo, un agradecimiento y homenaje, porque yo soy así gracias a tres mujeres de mi vida: la madre biológica; la que toma el rol de madre adoptiva y sigue criándome; y la figura de la teta o tata, que es la vecina que ayuda, como si fuera una tía o una segunda madre.

La obra también tiene esencia de barrio. ¿Cómo se consigue en un escenario?

Somos dos actrices y hacemos el espectáculo de una forma metateatral: mi mismo personaje se desdobla y Laura Valero es mi conciencia y también el resto de personajes. Ubicamos al espectador en el barrio de mi infancia, la plaza de Rojas Clemente, en pleno centro de València, y comparamos la construcción de la personalidad con la de un edificio, con sus vigas, muros y pilares. Yo crezco gracias a mis pilares, las madres. Y tiene esencia ochentera con niños en el barrio, bocadillos a la fresca, vecinas en la calle... porque yo tengo 37 años. También tiene mucha esencia andaluza, porque mi padre lo era y hay muchas canciones de mi tía, Antoñita Piñuela.

¿Y escribir a seis manos supone una ayuda o es más complicado por el hecho de tener que coordinarse?

Es complicado, porque son tres universos, de tres profesionales y tres maneras de hacer, y hay que tomar decisiones conjuntas, pero a su vez es muy enriquecedor. Yo he sido la ‘base de datos’, contando mi historia y anécdotas, y ellos se quedaban con la esencia, o hacían más livianos mis textos viscerales. Llega un momento en el que, a base de trabajar juntos muchas horas, adoptas el estilo del compañero. Es un 50-50.

«Mare» es el primer estreno de Emergidas. ¿Se creó para esta obra?

Es como lo del huevo o la gallina (ríe). Emergidas surge a raíz del premio de Russafa Escènica. Somos tres profesionales que llevamos muchos años trabajando; nos conocen a los tres, pero es la primera vez que trabajamos juntos, y necesitábamos una compañía para este trabajo.

¿Qué le supone ver la obra acabada y a punto de estrenarse?

Estoy muy contenta y confío en que va a llegar. Es muy emocional y emotiva, todo el mundo puede conectar porque todos tenemos familia que se elige y no en todas las casas hay familias normativas. Todos tenemos una madre, una tía o una abuela que nos ha criado, son heroínas. Me siento orgullosa de este equipazo y quiero que sea un mensaje de positividad: da igual las piedras que en tu camino, lo importante es seguir y ser agradecidos. «Mare» es mi manera de dar las gracias.