Lo que puso ser

Explicaba mi compadre Voro Contreras en estas páginas hace unos días que los Beatles estuvieron a punto de tocar en las Fallas de 1965, unos meses antes de sus actuaciones en Madrid y Barcelona. Aquel concierto no se realizó al final, básicamente por cuestiones de presupuesto. Traer a los Fab Four costaba un dineral difícilmente asumible para la gran mayoría de promotores de espectáculos, y las entradas hubieran tenido un coste francamente disuasorio, como sucedió en las ciudades mencionadas, que mostraron un aforo bastante pobre en sus cosos taurinos.

A cambio, València se hubiera sumado a la lista de las localidades que los chicos de Liverpool bendijeron con su presencia. Y si los supervivientes de la Ruta se ponen pesaditos con el «yo estuve allí», imaginen los asistentes a aquella actuación que no sucedió jamás. Finalmente, nos tuvimos que conformar con que Keith Richards y Anita Pallenberg follaran entre naranjos muy cerquita de la capital del Túria en el asiento trasero de un Bentley mientras escapaban de los celos paranoicos y violentos de Brian Jones en 1967, que oigan, tampoco está mal. Pero ahí queda la espinita de los que pudo ser y no fue, algo muy común en esto de los conciertos de rock.

A Peter Grant siempre le echaron en cara que impidiera que Led Zeppelin actuara en Woodstock. Adujo que todavía no estaban preparados para un evento así, pero lo cierto es que no quería que nadie eclipsara a sus pupilos. Esos días les buscó un bolo en New Jersey en el que también tocó Joe Cocker, quien, en cuanto terminó su show, se trasladó hasta el mítico festival para entrar en el Olimpo roquero con su fabulosa interpretación. En aquel mismo año, los Grateful Dead iban a tocar en Altamont, festival recordado por la violencia desatada por los Ángeles del Infierno que desembocó en la muerte de una persona a escasos metros del escenario donde actuaban los Stones. Los moteros ya habían golpeado en medio de su actuación a Marty Balin, de los Jefferson Airplane, y por eso los Dead, en el punto cenital de su carrera, se negaron a actuar dejando a la peña con un palmo de narices.

Las carreras de los Dead y los Zep no se resintieron de aquellas incomparecencias, todo lo contrario de lo que se viene diciendo de otros dos casos muy diferentes. The Velvet Underground hubiera conseguido la repercusión y el éxito que no tuvo si, tal y como planeaban, hubieran tocado por Europa, un lugar algo más permeable a sus expresiones artísticas. Todo se fue al garete a causa de la muerte de Brian Epstein, el respetadísimo mánager de los Beatles, que iba a encargarse de la promoción de la banda de Lou Reed. En un caso muy parecido se fantasea con que Elvis Presley hubiera tenido una carrera muy distinta si Tom Parker le hubiera dejado actuar en nuestro continente. El Coronel, un inmigrante ilegal en EEUU, temía ser deportado si salía del país.

En este sentido, Fernando Alfaro ha lamentado que Surfin’ Bichos cayeran del cartel que en 1992 trajo a Nirvana a València junto a Teenage Fanclub. Con «Fuerte» pegando en Los 40 Principales aquella actuación podía haber favorecido mucho la carrera de los albaceteños. Aun así, se ríe cuando cuenta que hay muchos que juran y perjuran haberlos visto actuar en aquella ocasión. El que no se ríe nada cuando le preguntan por su ‘espantada’ como telonero de Simple Minds en el estadio del Levante UD en 1986 es Mike Scott. Aburrido por el asunto explica que sus Waterboys nunca estuvieron citados y que todo fue una mala jugada de su agente, que engañó a los promotores.

Quien se bastó solito para tomarnos el pelo en el FIB de 2004 fue Morrissey. El divo no actuó por un supuesto problema técnico en su avión que hizo imposible el despegue. Unos dicen que secuestró su propio vuelo y le obligó a dar media vuelta tras imaginarse que, al bajar del aparato, la sangre de los toros que vamos degollando los españoles a toda hora le iba a llegar hasta los tobillos. Otros, que el olor de las torràs de chuletas y embutidos con las que nos alimentamos exclusivamente en la costa mediterránea le era incompatible con el acto de respirar. Puede ser, porque aquel mismo año, en el AV de Fuengirola avisó de que, si veía una sardina espetada, se volvía a casa sin mediar palabra, y en el SOS de Murcia de 2015 obligó a apagar y tapar todas las parrillas de carne del recinto el día que él actuaba. Yo, de aquel disgusto, todavía lloro por las noches al despertarme de un sueño recurrente en el que Moz canta en aquel FIB y me dedica «You’re the One for Me, Fatty», pero también me acuerdo de la madre que lo parió cada vez que muerdo un kebab.