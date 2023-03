El escritor valenciano Josep Piera ha sido premiado hoy con el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes en un emotivo acto celebrado por Òmnium Cultural en Barcelona. En un encuentro con el presidente de la institución, Xavier Antich, Piera ha recordado sus inicios como escritor en castellano y en francés, sin imaginar por entonces “que la lengua de casa, de la familia, del pueblo y de las calles, que según la gente no tenía gramática, se podía escribir o cantar".

Por ello, Piera ha hecho un llamamiento “a vivir, imaginar y a seguir creando contenido” en valenciano. "Si miramos la historia de nuestra lengua y literatura, es una lengua que hace siglos que está perseguida; no desde el franquismo, sino desde el siglo XVI. Pero está viva, y a mi lo que me interesa es la vida, continuar creando obra y dándole importancia".

"Hagamos cultura y lengua"

"Hagamos la cultura, hagamos la lengua. Vivámosla diciendo 'T'estimo' o 'Et vull'. Lo importante de la lengua es que esté viva, ni siquiera es importante la política, porque hay países que han conseguido la independencia y han perdido su cultura y su lengua", ha añadido Piera, que ha considerado que la preservación de estas depende de los jóvenes.

Para finalizar la ruda de prensa, Òmnium Cultural quiso darle una sorpresa a Piera en forma de paella recién cocinado. El escritor -que es autor de 'El llibre daurat', uno de los estudios más completos sobre este plato tradicional valenciano- no ha podido evitar cierta cara de circunstancias al ver el aspecto que presentaba el “manjar” y ha exclamado “un poc blanqueta, però vale”. Después ha sonreído ante los fotógrafos que inmortalizaban el momento e incluso se ha atrevido a meter la cuchara de madera y probar el plato.

La paella auténtica

«La paella no es un plato sacrosanto, pero hay límites». señalaba Piera en 2018 a Levante-EMV cuando presentó 'El llibre daurat'. «Es evidente que no existe una paella única y auténtica. Este es un plato de temporada, no me cansaré nunca de repetirlo-. Sus ingredientes dependen de las estaciones del año y de los productos de la tierra. Pero no vale cualquier cosa. Decir aquello del 'arroz con cosas' es una vulgaridad y es hacer un flaco favor a la paella», opina Josep Piera, muy crítico con el concepto de «arroz con cosas». «Esconde una profunda ironía». «La gente que no tiene paladar tiene derecho a comer, pero no a opinar», apunta Piera.