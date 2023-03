El valenciano Josep Piera i Rubió ha sido proclamado 55º Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, que concede Òmnium Cultural, por su "extraordinaria trayectoria literaria, creando un escenario mítico en las montañas de la Safor", así como por su "persistente" defensa de la lengua y su vertiente cívica.

"Siempre he escrito lo que he querido. Lo que no sé es si he escrito todo lo que hubiera querido. Tampoco estoy seguro si el exceso es positivo", aseguraba el autor en una entrevista a Levante-EMV, medio del que ha sido colaborador. "A veces -añadía- hay cosas que quieres escribir y no te salen o no encuentras el lenguaje adecuado. Entonces lo apartas. En otras ocasiones regresa o te das cuenta que de que hay una serie de ideas fijas que se repiten, aunque cambie la escritura".

El jurado de esta edición ha estado integrado por Marc Artigau, Judit Carrera, Martí Domínguez, Àngels Gregori, Ingrid Guardiola, Maria Rosa Lloret, Isidor Marí, Marta Nadal y Salvador Sunyer.

Poesía, viajes y paisajes

Colaborador durante años de Levante-EMV, Piera (Beniopa, 1947) fue director de la editorial Tres i Quatre, vicepresidente de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana y miembro de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans.

Piera es autor de cerca de una treintena de libros de poesía, donde se inició participando en la antología Carn fresca (1974). Se integró en la llamada generación de los 70 y fue fundador de la revista Cairell (1979).

"Si miro ahora a mi generación veo muchos cadáveres por el camino -señalaba el autor en una entrevista a Levante-EMV-. Mucha gente que quería y lo tuvo que dejar porque la inversión de tiempo superaba lo que podía recoger. La pseudo profesionalización del escritor es muy complicada. La izquierda quiere del escritor un señor que le sirva, no un artista que cree. Tampoco hay un sentido estético hacia el lenguaje. Durante treinta años en las escuelas se ha leído porque se han recomendado libros y lengua, pero no literatura. Hemos leído para aprender lengua, pero no para gozar de ella. Nosotros salimos a la palestra con una gran ambición. Somos producto de un momento histórico, de muchas euforias, delirios, fantasías...".

Piera ha cultivado la literatura de viajes inspirada en sus estancias en Grecia, Italia y Marruecos, sin olvidar los paisajes de la Drova, en Barx donde veraneaba y fijó su domicilio a partir de 1974, junto a su compañera de vida, Marifé Arroyo, La Mestra. También escribió biografías de Ausiàs March y San Francisco de Borja, además de literatura infantil y juvenil.

A lo largo de su extensa trayectoria ha sido galardonado por el Premio Carles Riba en 1979 por El somriure de l’herba y el Premio Josep Pla en 1981 por El cingle verd. En 1991, la Generalitat de Catalunya le concedió la Creu de Sant Jordi; en 2010, el Ayuntamiento de Gandia le distinguió como Hijo Predilecto, y en 2013 obtuvo el premio Alfons el Magnànim de poesía por El temps trobat. El año pasado recibió el Premio Lluís Guarner 2021, entregado por la Conselleria de Cultura a su trayectoria profesional.

Piera, que participa activamente en el mundo cultural de la Safor y de la Comunitat Valenciana, no solo es un referente de la literatura en valenciano sino que sigue transmitiendo su poesía mediante recitales a los que generalmente acude con otros escritores de nuevas generaciones.

Más de medio siglo de premios

El Premio de Honor, que fue instituido en 1969 por Òmnium y está dotado actualmente con 20.000 euros, se otorga cada año a una persona que, por su obra literaria o científica en lengua catalana, haya contribuido "de manera notable y continuada a la vida cultural" de los territorios de lengua catalana.

Sobre Piera, desde Òmnium Cultural han destacado su “extensa obra” tocando todos los géneros literarios, como poesía, también infantil y juvenil, prosa, crítica literaria, ensayo, dramaturgia e incluso la música, colaborando también en publicaciones literarias y en prensa.

Por su compromiso con la lengua y la cultura, aseguran que es “una figura absolutamente necesaria en la relación y el diálogo de nuestra literatura respeto a otras culturas”. Entre otras cosas, Piera ha escrito sobre la tierra (de hecho, el grupo Zoo recupera versos de su poema 'La Drova' en la canción Diània) pero también cabe destacar su tarea de investigación y recuperación de escritos de poetas andalusíes -como Ibn Khafaja d’Alzira-, además de sus labores de traducción.

Asimismo, en este sentido, hay que añadir que poemas suyos han sido traducidos al castellano, inglés, árabe, francés, italiano y croata, entre otros idiomas, y también han puesto música a sus versos artistas como Al Tall, Urbàlia Rurana, Miguel Poveda, Carles Dénia y Xavier Ribalta.

Un reconocimiento que "da vida"

En el acto celebrado en Barcelona donde se ha anunciado el premio, el autor de la Safor se ha mostrado "muy contento", ya que ha reconocido que, a sus 75 años, el reconocimiento "le da vida y últimamente no me sentía demasiado vivo". "Com diguem a la Safor, a qui li amarga un dolç?", ha apuntado.

Además, ha recordado sus inicios: "Empecé escribiendo poemas en castellano y canciones en francés. Eran las lenguas que aprendíamos en la escuela. No podía imaginarme que la lengua que hablaba mi familia, la gente de mi pueblo, la que decían que no tenía gramática, se podía escribir y cantar".

"Hagamos cultura, hagamos lengua, vivámosla, sintámosla, usémosla, digamos t'estimo. Lo que importa es que una lengua esté dicha", ha defendido con rotundidad.