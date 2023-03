"Si quiero hacer cine de autor debo conformarme con un presupuesto menor y no quiero"

Emprende la gira de presentación de 'Maridos', su segunda película, en caravana. La primera parada la hace en los cines Kinépolis, donde habla con Levante-EMV sobre el futuro, cuatro años después del estreno de 'La inocencia', su ópera prima. Su nueva cinta, 'Maridos', se estrena el próximo 10 de marzo.

Rodó 'Maridos' en el Pirineo aragonés en pleno invierno. ¿Fue difícil?

Iba muy preparada. Tenía que estar 12 horas grabando en la nieve. Fue costoso por la nieve que nos hacía falta para rodar. Poníamos la nieve y esto 'comió' gran parte del plan de rodaje. Otra dificultad con la que lidiar durante el rodaje fue el tiempo.

¿Cómo ha sido rodar con dos pesos pesados como Paco León y Ernesto Alterio?

Me he dejado llevar por ellos. Al principio, me daba mucho vértigo trabajar con ellos. He llevado mi inseguridad lo mejor que he podido. He intentado aprovecharme de la situación, es decir, de estos dos maestros de la comedia. La única cosa que podía hacer era aprender al máximo y es lo que he hecho.

De 'La inocencia' a Maridos', hay un gran salto, sobre todo, en relación al presupuesto y al tipo de producción.

Sí. Esta ha sido una gran oportunidad y no podía decir que no. Aunque hubiese querido decir que no, que en algún momento me pasó por la cabeza, no podía. Tenía que hacer este salto. Mantenerse dentro del cine de autor, al menos dentro de mis circunstancias, es muy complicado y muy sacrificado. Yo vengo de la clase baja; no me puedo permitir pasar tiempo escribiendo sin cobrar y cosas así. Por otra parte, yo quería una oportunidad como esta, quería hacer cine comercial. Me ha dado vértigo hacer esta película. Me decía: ¿Cómo voy a hacer una comedia? Pero invertí horas para prepararme y estar segura de lo que estaba haciendo. Por mucho que hagas una película con presupuesto, he podido contar con la libertad suficiente para contar lo que quería contar. He estado en equilibrio, entre fluir y tener controladas las cosas.

¿Pretende continuar en equilibrio en un futuro? ¿Entre el cine comercial y el de autor?

Lo que me planteo es unir las dos cosas. Yo quiero hacer cine de la categoría de 'Maridos', que la historia pueda ser más personal o profunda, ojalá. Hay muchos cineastas españoles que se les puede considerar "autores de cine comercial". Yo aspiro a llegar ahí. Si quiero hacer una película con un guion de mi cosecha tal vez debería conformarme con bajar el presupuesto y no quiero. De momento, me mantendré en el cine comercial hasta que consiga levantar mis películas.

¿Las películas comerciales deberían ser más diversas?

Todo depende del director o directora que las haga. Este guion me llegó y lo podía enfocar de muchas maneras. El cineasta decide cómo puede hacer brillar un guion.