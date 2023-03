Confiesa Carmen de Rosa que, cuando llegó hace una década al cargo, «había lastres que impedían avanzar a la institución», pero ella los ha derribado y logrado modernizar la entidad.

La ilusión que transmite Carmen de Rosa cuando habla del Ateneo Mercantil va más allá de defender su cargo. Lo siente. Tras diez años al frente de la institución, se enorgullece de haber conseguido transformar una institución «anclada» en el s XIX y posicionarla como uno de los buques insignia de los ateneos del siglo XXI.

¿Cómo se moderniza una institución que lleva la tradición en su ADN?

Cuando accedí a la presidencia ya llevaba un par de años en la secretaría y conocía desde dentro la institución. Había lastres que impedían avanzar como entidad y tenía clara la necesidad de rejuvenecer la junta directiva, profesionalizar al trabajador para que todo se dejara de llevar de forma anárquica y crear, por ejemplo, una web. Lo primero que hice fue poner en marcha la transformación de una institución anclada en el siglo XIX para convertirla en una institución del siglo XXI. Parece obvio pero, con un equipo de dirección distinto, llegaron ideas distintas. Apostamos por gente preparada y por la comunicación interna y externa.

¿Sintió vértigo al arrancar esa transformación?

El vértigo lo sentí en el momento en el que me ofrecieron el cargo al pensar si sería capaz de todo, pero, una vez en el puesto y con las ideas claras... adelante. Yo venía de la empresa y tenía claro que esto tenía que funcionar como una empresa. Lo encarrilamos por fases y en ello estamos. Lo primero era modernizar desde dentro la estructura y, una vez conseguido, hacer una catarsis de ideas de lo que queríamos ser como institución de cara al futuro.

"He conseguido crear una filosofía de que somos una entidad moderna y que queremos estar en la vanguardia"

¿Se ha sentido incomprendida?

En algún momento puntual sí, pero en general me he sentido muy bien acogida y apoyada. He conseguido crear una filosofía de que somos una entidad moderna y que queremos estar en la vanguardia. Es más, podemos presumir de que somos el buque insignia de los ateneos de España.

Usted fue la primera mujer en ocupar la presidencia de la entidad civil más importante de València. ¿De estos diez años, de qué se siente más orgullosa?

Me siento orgullosa de que ya no sea noticia que una mujer presida una institución.

Un dato que sorprende es que, en 2022, el Ateneo realizó cerca de un millar de actividades culturales.

Eso es mérito de la junta directiva. Trabajamos en comisiones y con equipos de profesionales que son los que llevan a cabo las ideas. Tenemos gente que busca que es lo novedoso que se está haciendo.

Ustedes trajeron a València la primera exposición inmersiva.

Sí, dimos el campanazo con la exposición inmersiva de Vincent van Gogh. Fue la primera de estas características que se hizo en València. Fue un exitazo impresionante y por ella pasaron más de ochenta mil personas. Traer esa exposición necesitó de una labor de fontanería impresionante...

Igual ofrecen una exposición de Lego para niños que apuestan por los toros con la actual exposición ‘El lenguaje oculto de la indumentaria taurina’ . ¿Lo que se busca es la pluralidad?

Efectivamente. A ver, somos una institución tradicional, valenciana e histórica, pero los que trabajamos en ella, somos gente joven y generamos actividades para gente de nuestra mentalidad y sobre lo que pensamos que puede ser interesante para los valencianos.

Con el cambio de rumbo, ¿han ganado masa social? ¿fidelizan a ese nuevo público?

Tuvimos una pequeña bajada de socios con la pandemia, lógicamente por una cuestión de edad, pero estamos viviendo una remontada espectacular con gente joven. Antes hablabas de exposiciones infantiles y, las vemos interesantes, porque queremos atraer a gente que será nuestro relevo generacional, ya que dentro de 20 años nosotros ya seremos muy mayores. Somos 3.500 socios y tenemos gente de todo tipo y de todos los gustos. No podemos dirigirnos a un segmento concreto y sí abrir el abanico para que la oferta guste a socios, familiares y público en general. Los socios jóvenes que tienen niños demandan actividades infantiles, otros quieren un espacio donde poder tomarse una copa y otros exposiciones, actividades docentes o de conferencias, por ejemplo.

¿Siente que, cara al exterior, la percepción del Ateneo ha cambiado?

Mucho. Antes, una parte de la sociedad, sabía que el Ateneo estaba aquí pero pensaban que era algo de muy mayores. Creo que el cambio de mentalidad se percibe desde fuera y ahora se nos ve como una institución que se ha abierto a la sociedad valenciana y estamos presentes y participamos de la vida social. Hemos abierto nuestras puertas y mucha gente nos está conociendo y viendo como somos como entidad. Siento que nos ven como una sociedad interesante.

"No queremos demostrar nada porque estamos muy contentos con lo que estamos haciendo"

En redes sociales son muy activos.

En 2022, el Canal Youtube tuvo 3 millones de visualizaciones y ya tenemos 91.000 suscriptores. En facebook tenemos 22.000 seguidores, 3.000 en Twitter y 5.300 en Instagram. Nacimos en 1879, pero vivimos en 2023. La transformación digital era necesaria para comunicar toda nuestra oferta cultural y tener más visibilidad. Las redes nos abren las puertas al mundo.

¿Es el momento de que el Ateneo saque músculo?

No queremos demostrar nada porque estamos muy contentos con lo que estamos haciendo. Queremos seguir siendo el contenedor y el referente cultural de nuestra sociedad civil valenciana.

Otro de los atractivos es que, cuentan las malas lenguas, van a tener una de las mejores terrazas de València.

Va a ser una preciosidad digna de ser visitada. No sé si será la mejor, pero desde luego no tiene nada que envidiar a otras. Ofrece una visión panorámica de 360 grados que permite ver toda la ciudad a vista de pájaro. Se integra dentro del diseño del futuro proyecto de remodelación de la plaza del Ayuntamiento.

Miremos al futuro ¿Qué rumbo va a tomar el Ateneo Mercantil de cara a los próximos años?

Consolidar lo que tenemos y buscar la actualización constante y permanente. Buscar siempre lo mejor que podamos ofrecer. Nos gustaría adentrarnos en una faceta de formación.

¿Ser la presidenta le impide dormir muchas noches?

No, para mí es una felicidad y un honor. Vengo a trabajar siempre contenta y ilusionada.