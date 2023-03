Los músicos de la Banda Municipal de València han realizado hoy una protesta en el Palau de les Arts Reina Sofía, para denunciar de nuevo denuncia la "desidia y dejadez extrema" del ayuntamiento. Minutos antes del concierto que ha ofrecido esta tarde la Orquestra de València con Anne Hinrichsen al frente con motivo del Día de la Mujer, los miembros de la Banda Municipal han desplegado una pancarta en la que piden la dimisión de la concejala de Cultura, y presidenta del Palau de la Música, Gloria Tello.

La formación denuncia que desde que en junio de 2021 el consistorio anunciara el traspaso de la banda al Organismo Autónomo Palau de la Música "los y las integrantes de la agrupación musical profesional no han visto un ápice de tranquilidad en su puesto de trabajo".

"La incapacidad en la dirección y en la coordinación que gestiona la BMV están llevando a la Banda Municipal a su deterioro más absoluto. No existe ninguna comunicación con la delegada y concejala de Cultura del Ayuntamiento de València, ya que Gloria Tello no atiende, no escucha y no recibe a la representación sindical de la Banda", afirman.

La "desidia" en la gestión, insisten, "conlleva no cubrir las bajas por jubilación, traslados o enfermedad, no disponer de un local en condiciones donde ensayar, no disponer del material necesario o como prometió en su momento, cubrir la plaza del director cuando este dimitió, llevando más de seis meses ofreciendo conciertos con directores invitados y sin dirección artística".

Situación laboral "desesperante"

En ese sentido, en el manifiesto que han leído, que han comenzado pidiendo disculpas al público por la interrupción, recalcan que esta acto reivindicativo ha sido apoyado por el 90% de la plantilla porque los profesores y las profesoras de la BMV están "hartos y hartas" por su "desesperante" situación laboral.

"Una situación en la que estamos viendo cómo poco a poco el consistorio va degradando esta formación musical centenaria y nos esta causando unos daños psicológicos que ya están haciendo mella en forma de daños físicos", constatan.

En ese sentido, apuntan que la BMV es una agrupación profesional por lo que tiene "no solo la necesidad, sino la obligación de contar con una programación anual de la cual desgraciadamente carecemos" que al carecer de ella, "esta no se puede publicitar con anticipación faltando así al respeto a nuestro público, a todos ustedes, al no poder hacer una elección o planificación de asistencia a los conciertos".

"Se falta a la verdad cuando desde la Concejalía de Cultura se afirma de que sí disponemos de esa programación porque es verdad que tenemos fechas de conciertos cerradas, pero eso no es una programación", aclaran.

Del mismo modo, advierten de que "la incapacidad" en la dirección y en la coordinación que gestionan la BMV están llevando a esta a "su deterioro más absoluto" y recalcan que la BMV "no pertenece a ningún partido político, sino al Ayuntamiento de València". Por eso, "hoy aquí nos estamos manifestando contra una mala gestión, una desidia que el actual consistorio esta demostrando hacia el profesorado", aclaran.

"Nosotros y nosotras, como profesionales dedicados a llevar la música a todos ustedes --señalan al público--, tenemos la obligación de ofrecer en cada concierto siempre lo mejor de nuestra interpretación por lo que no vamos a permitir que llenen nuestra melodía cada vez de más silencios y por todo ello les pedimos su apoyo y comprensión en esta lucha por llevar a la BMV al lugar donde verdaderamente se merece estar", finaliza el manifiesto.