Ellas marcan el ritmo

Las niñas necesitan referentes para querer ser. Saber que, por qué no, se puede. Que el género nunca debe ser una limitación. Y que, con esfuerzo, todo se consigue. Dos mujeres, por ejemplo, precedieron en el cargo a Nuria Enguita al frente del IVAM y Sandra Guimarães es la directora de Bombas Gens. Rocío Huet, por citar a otra mujer, gestiona La Rambleta y Tatiana Claver La Mutant. Verònica Cantó está al frente de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua y Daniela González es la presidenta de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana. María Martínez Iturriaga, por continuar con la lista, es la directora ejecutiva de Berklee en València y vicepresidenta de Berklee College y, María Ángeles Fayos, además de gestionar Olympia Metropolitana, es la presidenta de la Asociación Valenciana de Empresas de Teatro y Circo. Son sólo algunos ejemplos.

Ellas han roto moldes y muchas otras aspiran a ser como ellas, porque se puede. Pero no siempre fue o, aunque parezca mentira, es así.

Eva Catalá, por ejemplo, nunca supo en quién fijarse cuando decidió dedicarse profesionalmente a tocar la batería. Porque sí, las mujeres también tocan la batería aunque algunos, por prejuicios, crean que éste es un instrumento de hombres. De hecho, a las mujeres se les reprocha que su postura no es femenina, que su fuerza no es suficiente, que su pegada no es correcta… Pero , como Eva, muchas se abren hueco en este «complicadísimo» mundo. «Hay gente que cuando me ve flipa», afirma la valenciana. Y es que, muchos ven la batería como un artilugio que, por ciertas exigencias físicas, requiere de las manos de un chico para hacerla sonar. «Pero eso es falso» se rebela Catalá. «Es un instrumento que suena fuerte pero no necesita de fuerza. Otra cosa es que, el batería utilice más o menos la gestualidad», justifica. «Tardará más o menos, pero la igualdad tiene que llegar», confía. Sin aspavientos, por ejemplo, tocaba este instrumento toda una pionera, Viola Smith, conocida por ser una de las primeras mujeres baterías profesionales de la historia de Estados Unidos. Ella, antes de la Segunda Guerra Mundial, empezó en la orquesta femenina que creó su propio padre (tenía ocho hermanas), y luego pasó por otros conjuntos de mujeres como The Coquettes o Hour of Charm. Otro referente internacional fue Moe Tucker que tocaba este instrumento en la mítica The Velvet Underground. La inspiración de las nuevas generaciones es Kiran Gandhi, a la que se vincula al empoderamiento femenino, la sexualidad y el arte.

«Parece que a las mujeres se nos bloquea», apunta Catalá. «No tener referentes es un problema», reconoce la valenciana. «Sólo conozco a un par de españolas que se dedican a esto y, la verdad, no entiendo porqué somos tan pocas», lamenta. Entre ellas, señala, se encuentra la gallega Naíma Acuña. La pionera, aunque de ella se sabe poco, fue Elisa Zarcero Mora que tocaba ya la batería en un grupo profesional extremeño en los años 40.

«El principio fue lo más duro. No me tomaban en serio. A veces me han tratado con cierto paternalismo, diciéndome que tocaba bien para ser una mujer. Pero paso a paso, esta situación ha ido mejorando. Ahora me siento bien», comparte Catalá. «Para mí, sería importantísimo que salieran y se publicitara a más baterías porque, cuántas más seamos, más referentes tendrán las niñas. La batería, para mí, siempre fue un instrumento atractivo y creo que, por imitación, a muchas niñas les puede interesar conocerla. En mi caso, mis padres son muy melómanos y me iniciaron muy pronto en la música. Vi un espectáculo de percusión y me conquistó cuando era muy pequeñita. Lo que me gustaba era y es tocar en grupo y la batería, para mí, es el intrumento ideal», relata Catalá que, además, toca otra media docena de instrumentos.

Lo que más incomoda a la valenciana son los piropos «desagradables» y «horribles» que muchas veces le dedican. «Me revienta que a los chicos les feliciten porque lo hacen bien o les digan que son unos crack y, en mi caso, me digan ‘qué guapa’ o ‘qué bien te sienta’», dice. También, últimamente, Catalá se ha encontrado con «muchos casos» de discriminación positiva. «Parece que se priorizan muchos proyectos en los que hay mujeres porque son de mujeres y no por la calidad. A veces me buscan para bolos y, cuando les digo que no puedo ir, me piden que les recomiende a una mujer porque se les quiere favorece», lamenta.