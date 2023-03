Los 'no gordos' de Botero llegan sensuales y melancólicos a València

Donde el común de los mortales ve simplemente gordos -palabra que Fernando Botero detesta -el artista colombiano observa volúmenes, los que le han acompañado en toda su larga trayectoria artística y que ha convertido en su propia marca. Sus figuras -humanos y objetos- de generosas curvas y a veces desproporcionadas protagonizan la exposición «Fernando Botero. Sensualidad y melancolía», que se puede visitar en la Fundación Bancaja hasta el próximo 3 de septiembre.

El presidente del centro cultural, Rafael Alcón, presentó ayer esta muestra acompañado por la comisaria, Marisa Oropesa. La exposición reúne 45 obras de Fernando Botero (Medellín, Colombia, 1932) entre pinturas, esculturas, dibujos y acuarelas creadas a lo largo de siete décadas, desde los años 60 hasta la actualidad. De hecho, se exhiben por primera vez algunas de sus acuarelas realizadas el pasado año.

Según explicó la comisaria, el recorrido por la sala se articula en cinco secciones que responden a la temáticas centrales de su obra como son el carnaval, circo y baile; la pintura al aire libre; los bodegones; así como el universo femenino y el desnudo. Todo plasmado en los vibrantes colores de una estética reconocida como boterismo, basada en su particular uso del volumen en las formas, que le conecta con genios del pasado como Rubens. Sin embargo, como aseguró la comisaria, «Botero es más que ese icono, él no piensa en la marca, eso ha venido después», explicó. Sobre quienes etiquetan las figuras de Botero como «gordos» la comisaria aseguró que el artista colombiano «detesta esa palabra, él la desterraría porque no se ve pintando gordos» porque «no solo hay volumen en el cuerpo humano, sino también en los objetos.

El visitante de la exposición se sumergirá en el universo artístico de Botero que comienza con su visión del carnaval, circo y baile con una clara esencia de su Colombia natal. Él mismo ha firma que «los colores del circo son especiales. Uno puede pintar colores tan salvajes como quiera porque siempre van a ser lógicos». Pero Botero descansa de estos colores a través del dibujo. Da un valor extra a lo monocromático, al tiempo que echa una mirada a su admirado Durero. Mientras, la pintura al aire libre se revela en la exposición con obras como Courbet en el campo, un homenaje al pintor francés, padre del realismo. Con este plein air, Botero conecta con la naturaleza lo que le provoca un cambio en su modo de entender el paisaje: se convierte en un protagonista más de su obra.

Velázquez y Cézanne

Sus bodegones muestran un gusto marcado por artistas españoles como Velázquez, por quien sentía fascinación desde sus años de copista en el Museo del Prado. Sin duda, sus naturalezas muertas, aunque llenas de vida, acusan además una predilección por la obra de Cézanne. Y si algo ha marcado ese boterismo es la figura femenina, solitaria y de mirada perdida. Son personajes melancólicos y sensuales al mismo tiempo, de ahí el título de la muestra, vestidos con indumentaria de tiempos pasados, anclados en recuerdos de la infancia y juventud. O bien desnudos, uno de los temas predilectos del artista con interpretaciones de paisajes bíblicos como los de Adán y Eva.

Botero, a punto de cumplir 91 años, continúa trabajando en su residencia de Montecarlo, donde se dedica casi en exclusiva a la acuarela.