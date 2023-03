Elvira Lindo i Josep Piera rebran el Premi Fira del Llibre 2023. Este premi s'otorga des de 2019 amb l’objectiu de reconèixer la trajectòria i l’aportació literària de dos autors, un de la literatura en castellà i un altre de la literatura en valencià.

En anteriors edicions, han sigut premiats Luis Landero, Marta Pessarrodona, Antonio Muñoz Molina, Marc Granell, Jaume Pérez Montaner, Bernardo Atxaga o Bárbara Blasco.

L’escriptor Josep Piera nascut en Beniopa (la Safor) l’any 1947, és un dels màxims representants del que s’anomenà la Generació del 70 i es considera, "sobretot, poeta". Recentment ha rebut el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes 2023. L’any 2021, va ser guardonat amb el Premi Lluís Guarner i, amb motiu del 9 d’octubre va rebre la distinció de la Generalitat valenciana al Mèrit Cultural, entre altres al llarg de la seua trajectòria.

Ha cultivat tots els gèneres -com novel·la, assaig i literatura infantil i juvenil, a més de poesia- i també destaca la seua feina per a apropar i traduir l'obra d'escriptors andalusins, a més del protagonisme dels paisatges de la Safor, com la Drova, en els seus escrits. Entre les seues publicacions, destaquen les premiades Rondalla del retorn; El somriure de l’herba; i El Cingle verd.

Nova novel·la que transcorre en Ademús

Per la seua banda, Elvira Lindo (Cadis, 1962) es va donar a conéixer per la sèrie de novel·les infantils sobre Manolito Gafotas, amb el qual guanyar el Premi Nacional de Literatura Infantil.

L’autora ha escrit també obres per a adults com El otro barrio (1998), Algo más inesperado que la muerte (2002), Una palabra tuya (2005) — XIX Premio Biblioteca breve — Lugares que no quiero compartir con nadie o la seua darrera obra A corazón abierto, de l’Ed. Seix Barral. La seua última novel·la — En la boca del lobo — que arribarà a les llibreries aquest 29 de març, transcorre en una petita població deshabitada del Racó d’Ademús. També ha creat guions cinematogràfics.

L’acte de lliurament dels Premis Fira del Llibre 2023 tindrà lloc el dissabte 6 de maig. La 58a edició de la Fira del Llibre de València se celebrarà del 27 d’abril al 7 de maig als Jardins de Vivers.