Carlos Reyero: "Sorolla nos dio lecciones sobre la felicidad a través de sus cuadros"

«Yo deseo la felicidad de todo el mundo», escribió Joaquín Sorolla. En pleno centenario de su fallecimiento, el catedrático de Historia del Arte y exdirector del Museo de Bellas Artes de València, Carlos Reyero publica ‘Sorolla o la pintura como felicidad’ (Catedra), donde señala las lecciones sobre cómo vivir mejor que nos dejó el pintor valenciano.

Durante la presentación del libro que comentó que ha tenido la «osadía» de publicar otro libro de Sorolla. Aunque este es diferente. Este habla de la felicidad.

Es una osadía escribir un libro sobre Sorolla porque desde el punto de vista documental, informativo, se pueden decir muchas cosas sobre él, no tiene fin. La felicidad está presente en la idea que tenemos de Sorolla. Está relacionada con los tópicos que hay sobre el pintor. Con este libro intento dar una vuelta de tuerca sobre la idea de la felicidad, porque creo que está ficcionada. Toda obra de arte es un constructo cultural, es una ficción, y detrás de toda esa felicidad que transmite Sorolla en sus cuadros hay mucho trabajo, momentos de tristeza y autoengaños.

Todo el mundo ve a Sorolla como un buen tipo, que quiso mucho a su familia y que fue honrado en vida. Es decir, para nosotros, Sorolla fue un hombre feliz. Pero usted intenta relativizar nuestra visión.

Sí. Era humano, y en sus cartas se puede ver muy claramente. Cuando está pintando en Elx, por ejemplo, en los últimos años de su vida como pintor, aseguró que le había salido una obra llena de alegría pero que detrás de ese lienzo que estaba pintando para la Hispanic Society hay muchas preocupaciones, sobre todo, por sus hijos. El propio Vicens dijo que Sorolla tuvo una vida difícil. Tuvo unos comienzos difíciles, contrariedades y pasó por muchas preocupaciones.

¿Cómo se explica que pintara paisajes y retratos que transmiten tanta felicidad?

Sorolla intentó confundir la realidad y el arte. Quería perpetuar la belleza, la belleza entendida como felicidad, en la pintura. Sorolla dijo muchas veces que quería pintar cosas bonitas, quería pintar en lugares maravillosos. Pensaba en cosas que pudieran sugerir el placer. Cuando él pintaba un retrato, sobre todo familiares, pintaba a la persona como ella se quería ver. Es una capacidad que muy pocos pintores tienen.

¿Quería contribuir a la belleza?

Muchos artistas lo que hacen es crear una belleza en la obra de arte a partir de cualquier tema. Pero en Sorolla hay una mirada previa hacia la belleza. Él elige lugares, ciudades, momentos y jardines que le parecen bellos a priori. Es una cosa que, personalmente, me llama mucho la atención, porque se supone que en ese momento no había una mirada tan selectiva. Se supone que el pintor naturalista mira todo por igual.

Usted ha extraído 10 lecciones sobre la vida de Sorolla.

A través de su vida y de su obra, Sorolla nos dio lecciones de cómo ser feliz. No he querido convertir el libro en un manual de autoayuda, en absoluto, pero he destacado las ideas que se pueden extraer de sus obras y de su vida que son útiles para afrontar las adversidades, para soñar la idea de patria y para el disfrute.

En el libro menciona que «disfrutar se ha convertido en sinónimo de contemplar».

La idea que está detrás del libro es la del «arte como disfrute», algo que aparece a lo largo del XIX. El arte ha estado unido a grandes asuntos del ser humano, a la religión, al poder, a la política, a los grandes mensajes sociales, etc. Las exposiciones del XIX insertaron el arte dentro del ocio. Cuando uno va de vacaciones o decide dedicar un tiempo a disfrutar, no quiere problemas, quiere recrearse en aquello que ve.

¿En qué momento decidió escribir el libro? En la presentación comentó que fue a raíz de «descubrir el Mediterráneo».

Mi primer artículo sobre Sorolla fue hace 25 o 30 años. Enfrentarte a Sorolla te obliga a decir algo que todo el mundo sabe. Cada persona tiene que descubrir su Mediterráneo, lo hablo en un sentido genérico. Redescubrir el Mediterráneo,

¿Cómo explica que hoy en día estemos todavía hablando de su obra?

El éxito de Sorolla ha oscilado. Fue un triunfador en vida. Después su prestigio decayó un poco entre los 50 y los 60. A partir de los 80 se empezó a recuperar de nuevo. Las razones de su permanencia son complejas, no sé cual es más importante que otra. La de Sorolla responde a una pintura que parece fácil, que se lleva a cabo sin esfuerzo. También tiene que ver la existencia de un centro artístico propio, el Museo Sorolla, que es un punto de referencia. Por otro lado, también tiene que ver mucho con la idea de la identidad, que es muy importante en nuestros días. Me refiero a una identidad cultural, emocional y una forma de vida, que en Sorolla está ligada al 100% a todo lo valenciano. Eso es importante para la C. Valenciana y para la ciudad de València, pero también se proyecta exteriormente. Cuando uno piensa en el territorio valenciano Sorolla viene a la mente. Por otro lado, hay que señalar que muchas de las obras de Sorolla no nos hablan de temas complejos, ya que nos hablan de emociones. Y eso también ha conectado con parte del estilo de vida al que aspiramos ahora mismo. El nuevo lujo de hoy es tener tiempo para estar en un lugar de disfrute, de descanso, y esa idea también la persiguió Sorolla con sus cuadros.