Elvira Lindo i Josep Piera rebran el Premi Fira del Llibre 2023, en un acte de lliurament que tindrà lloc el dissabte 6 de maig, dins de la58a edició de la Fira, prevista del 27 d’abril al 7 de maig als Jardins de Vivers de València.

L’escriptor Josep Piera (Beniopa, la Safor, 1947), és un dels màxims representants de la Generació del 70 i es considera, «sobretot, poeta». Recentment ha rebut el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes 2023; el 2021 va ser guardonat amb el Premi Lluís Guarner; i també ha rebut la distinció de la Generalitat valenciana al Mèrit Cultural, entre altres .

Ha cultivat tots els gèneres i també destaca la seua feina per a apropar i traduir l’obra d’escriptors andalusins, a més del protagonisme dels paisatges de la Safor, com la Drova, en els seus escrits. Entre les seues publicacions, destaquen les premiades Rondalla del retorn; El somriure de l’herba; i El Cingle verd. Per la seua banda, Elvira Lindo (Cadis, 1962) es va donar a conéixer amb Manolito Gafotas i va guanyar el Premi Nacional de Literatura Infantil.

Nova novel·la en Ademús

L’autora ha escrit també obres per a adults com El otro barrio, Algo más inesperado que la muerte, Una palabra tuya — XIX Premio Biblioteca breve — Lugares que no quiero compartir con nadie o A corazón abierto. També ha creat guions cinematogràfics. La seua última novel·la — En la boca del lobo — que arribarà a les llibreries aquest 29 de març, transcorre en una petita població deshabitada del Racó d’Ademús.

El premi s’otorga des de 2019 i reconeix la trajectòria i l’aportació literària de dos autors (un en castellà i un altre en valencià). En anteriors edicions l’han guanyat Luis Landero, Marta Pessarrodona, Antonio Muñoz Molina, Marc Granell, Jaume Pérez Montaner, Bernardo Atxaga o Bárbara Blasco.