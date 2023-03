Se estrenó en el festival de cine independiente SXSW, donde ganó un premio al mejor montaje. Un año después es la película triunfadora de los Oscar. ‘Todo a la vez en todas partes’ consiguió siete estatuillas, consolidándo así el sueño americano de una película con más de la mitad del reparto formado por actores asiáticos. Para comprender la transcendencia del éxito de esta cinta debemos remontarnos a 2020, cuando ‘Parásitos’, la película coreana sobre la lucha de clases en el sistema capitalista, se erigió como la primera película en lengua no inglesa en ganar una estatuilla en la categoría principal de estos premios. La película marcó un antes y un después en el proceso de globalización de los galardones. Aunque antes, la Academia ya decidió dar el primer paso con ‘Roma’ de Alfonso Cuarón, nominada en la categoría principal.

‘Todo a la vez en todas partes’, dirigida por los Daniels (Daniel Kwan y Daniel Scheinert) y producida entre otros por los hermanos Russo, ganó siete de los once Oscar a los que aspiraban, entre ellos el de mejor interpretación para Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis y Ke Huy Quan, quien pronunció uno de los discursos más emotivos de la gala. «Dicen que estas cosas sólo pueden pasan en las películas y no puedo creer que me esté sucediendo a mí. Este es el verdadero sueño americano. Mi viaje empezó en un barco. Pasé un año en un campo de refugiados. De alguna manera acabé aquí, en el mayor escenario de Hollywood. A todos los que estáis ahí: ¡Seguid soñando!». El actor también protagonizó la instantánea más comentada, en la que apareció abrazando a Harrison Ford, con quien coincidió en ‘Indiana Jones y el Templo Maldito’ interpretando a Tapón. La otra triunfadora de la sobria gala conducida por Jimmy Kimmell fue 'Sin novedad en el frente', la película alemana dirigida por Edward Berger que era una de las favoritas con nueve candidaturas y finalmente se llevó cuatro premios: mejor fotografía (James Friend), mejor diseño de producción (Christian M. Goldbeck y Ernestine Hipper), mejor banda sonora (Volker Bertelmann) y mejor película internacional.

El español estuvo representado por el otro triunfador de la noche, Guillermo del Toro, que ganó el Oscar de animación por ‘Pinocho’. La otra representante de la sociedad hispana, fue Ana de Armas, nominada en la categoría de intérprete principal, quien se fue de vacío.

El bofetón no se olvida

Pese a estar vetado por la Academia de Hollywood durante los próximos nueve años, Will Smith consiguió colarse en los Oscar, aunque no pasó del guion. Un año después de la bofetada más comentada en la historia de los premios y pese a que la Academia deseaba pasar página al desafortunado suceso, el actor fue mencionado por Kimmel.

«Queremos que te sientas seguro. Y lo más importante, queremos que me sienta seguro. Por lo tanto, contamos con políticas estrictas y si alguien en este teatro comete un acto de violencia en cualquier momento durante el espectáculo, se le otorgará el Oscar al mejor actor y se le permitirá dar un discurso de 90 minutos», dijo el cómico.

Se burló así de los pocos reflejos que tuvo la Academia el año pasado, cuando no supo reaccionar a tiempo ante lo sucedido el 27 de marzo de 2022. Un año después, el bofetón de Smith sigue llevándose parte del protagonismo, pues, algo así no se olvida fácilmente. Sobre todo si gracias a este desafortunado suceso se consigue seducir a una audiencia que jamás se hubiese imaginado contar jamás unos Premios Oscar.