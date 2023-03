Hace unos meses, Nacho Duato permitió que el conservatorio de València llevara su nombre con el compromiso de que se realizaran «las mejoras necesarias en él» para favorecer el trabajo de los alumnos. Ayer, el valenciano presentó en Madrid, la escuela y la compañía con la que ambiciona ser toda una referencia en el mundo de la danza. «Es emocionante, a mis 66 ‘tacos’, comenzar un proyecto así. Nunca quise tener una escuela pero me llamaron para proponerme una iniciativa con la que preservar mi trabajo y dije sí», afirmaba el coreógrafo, que trabaja con ballets de todo el mundo y que en la actualidad es director artístico de la compañía del Teatro Mijáilovski de San Petersburgo (Rusia). Pero que nadie se engañe, el bailarín solo acudirá al centro para matizar detalles sobre el espectáculo, pero no impartirá clases magistrales. «No soy buen profesor», dijo.

A partir de septiembre, el centro ofrecerá un programa internacional de postgrado, Nacho Duato Trainee Program, desde el que los bailarines pasarán a formar parte de la Compañía Nacho Duato (CDN).

La escuela tendrá su sede en el mismo lugar que en su día estuvo la compañía de Antonio el Bailarín y que hoy integra el Centro Superior de Artes Escénicas SCAENA y el Conservatorio Profesional de Danza dirigido por Carmen Roche.

Nacho Duato Academy nace de la colaboración entre el coreógrafo y exbailarines de la Compañía Nacional de Danza que trabajaron con el artista durante más de 20 años, periodo en el que estuvo al frente de la dirección. La escuela tendrá tres apartados: escuela conservatorio de Carmen Roche; Scaena que se encarga de la formación de teatro musical y Nacho Duato Trainee Program, dedicado a enseñar el repertorio de Duato.

El valenciano pide a los políticos que tengan entre sus objetivos «salvaguardar el arte y la cultura"

Una vez finalizada la formación, los 20 bailarines seleccionados, todos extranjeros -algo que no se explica a pesar de que la formación no excede los 13.000 euros, apunta-, pasarán a formar parte de la CND, con la que «bailarán por todo el mundo en teatros de París, Nueva York, Milán o Bélgica», señala.

«Yo quiero una escuela de una educación sensible, donde no exista la palabra imposible, donde no haya correcciones generales, sino de profesor a alumno, porque no son todos iguales».

La escuela servirá para trabajar en profundidad la escuela bolera -de la que es apasionado- de la mano de la bailarina y coreógrafa Aida Gómez, por la que siente una gran admiración.

El valenciano también aprovechó para pedir a los políticos que tengan entre sus objetivos «salvaguardar el arte y la cultura. En otros países sucede, en este país no sucede para nada. La escuela bolera no es que no la cuiden, la han pisoteado, no hay profesores que puedan enseñarla tal y como es».

El coreógrafo siempre crítico con la situación de la danza en España, señaló que «al ministerio (de Cultura) le importa tres pepinos; han puesto a un señor que no sabe ni papa de nada, por eso no hay danza y en los conservatorios no hay niños bailando», dice.

En la presentación desveló que pidió audiencia a Felipe VI para compartir sus «inquietudes sobre la danza» y solicitar que la infanta Sofía fuera madrina de alguna de las actividades «como lo es la princesa Carolina en Mónaco», un encuentro que, 15 meses después, no se ha producido.