La buenaventura de Joaquín Sorolla en un cuadro de José Mongrell

El centenario de Joaquín Sorolla ha movilizado una gran cantidad de obras del artista valenciano, en algunos casos también de sus discípulos, favoreciendo que aflore alguna rareza. En la muestra que he comisariado para el Museo Gravina de Alicante, hay piezas desconocidas del artista valenciano que se suman a su catálogo, como es el retrato de Pilar Sainz de Vicuña y Arbide, Marquesa de Montesión (1901). También hay otra pintura de Sorolla como la Escena valenciana (1894), que se ha reproducido en alguna ocasión, pero que hacía más de tres décadas que no se había exhibido. Pero no es una obra de Sorolla la que me lleva a escribir este artículo, sino una pieza desconocida de su discípulo José Mongrell, que se ha incorporado recientemente a la muestra ya inaugurada, procedente de una colección particular, junto con un excelente retrato de Enrique Martínez Cubells padre, recientemente adquirido por el Museo Ibáñez de Olula del Rio (Almería). El retrato de Mongrell del admirado maestro Joaquín Sorolla, si no fuese por quien es el protagonista central, se describiría como una escena costumbrista. Sin embargo, es un retrato de artista, de espíritu modernista, que se sale de las líneas convencionales del retrato.

