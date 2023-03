Los ríos de turistas y visitantes Ciutat de les Arts se confunden estos días con los cientos de técnicos y operarios que pueblan la Ciutat de les Arts, escenario de la nueva serie ambientada en el universo de Star Wars. Decenas de furgones parmanecen bajo el Umbracle, junto al Museo de las Ciencias, pero ahora, el equipo de rodaje está a punto de sumar un nuevo edificio. El Palau de les Arts será escenario del universo Star Wars, tal y como ha podido confirmar Levante-EMV.

De hecho, los tecnicos de producción trabajaban ya en el interior del coliseo. Ayer se les podía ver en las alturas, visitando salas, montando pequeñas carpas y preparando sets de rodaje.

La llegada del equipo de Star Wars a la Ciutat de les Arts también se nota en otros elementos urbanos. Por ejemplo, el equipo ha retirado el cartel de ‘València’ frente a l’Hemisfèri y diversos operarios del complejo turístico han retirado las barandillas de sus grandes escaleras, todo para ser escenario de la nueva historia de Disney+.

Actualmente, el centro de control del equipo se encuentra a unos cuantos metros de la Ciutat de les Arts, junto al Polideportivo de Quatre Carreres, donde hay otro set de rodaje y los camerinos donde se visten tanto los protagonistas como los 700 extras valencianos que aparecerán en la producción.

Las fechas del rodaje

La productora pidió permiso al ayuntamiento para ocupar, desde el 20 de febrero y hasta el 21 de abril varios espacios en el barrio de Quatre Carreres, donde se encuentra la Ciudad de las Artes y las Ciencias -diseñada por Santiago Calatrava- y el pabellón donde juega el Valencia Basket.

La Ciudad de las Artes y las Ciencias ha informado en su página web de la alteración de las sesiones de algunos de sus edificios por el rodaje. El Museo de las Ciencias se cerró al público el pasado lunes a las 16 horas, y volverá a hacerlo los días 30 de este mes y el 3 de abril, en el mismo horario.

L’ Hemisfèric no ofrecerá ninguna sesión de proyecciones los días 24, 25 y 28 de marzo; el día 30 de este mismo mes no se realizarán las sesiones de las 11 y las 12 horas y el 3 de abril no se realizan las de las 13 a las 20 horas, ambas incluidas.

La actriz irlandesa Genevieve O’Reilly, conocida por haber interpretado a Diana de Gales en la película ‘Diana: Last Days of a Princess’ y al personaje de Mon Mothma en la franquicia de Star Wars, y el actor Benjamin Bratt ya se encuentran en la ciudad para participar en el rodaje.

Llegada a Xàtiva

Pero no solo València ha llamado la atención de los creadores de la serie. Desde hace unos días la explanada del Centro de Rehabilitación e Integración Social (CRIS) y el Centro Específico para personas con enfermedad mental crónica (CEEM) de Xàtiva bulle de actividad. Varios operarios han montado una carpa y ayer hasta la zona se acercaron algunos camiones, de los que descargaron todo tipo de enseres. Oficialmente, nadie ha hecho público el objetivo de la iniciativa. El secretismo es total, tan solo se puede ver desde la distancia a gente trajinando. A su vez, también se ha podido observar a trabajadores transportando elementos para un futuro vallado de la parcela, baños portátiles químicos y productos para lo que parece ser un catering. Hay hasta una caseta para al seguridad.

Aquí se formará el próximo centro de control del rodaje de la serie para rodar en el Castillo de Xàtiva. Todo apunta que las escenas que tendrán lugar en la fortaleza setabense se rodarán durante en las próximas semanas, concretamente del 2 al 6 de abril. De hecho en redes sociales, algunos usuarios ya han preguntado las razones por las que no se pueden reservar tickets para acudir a la fortaleza setabense durante estos días.