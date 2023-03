Cuando dos maestros de la gastronomía se unen solo puede salir un menú digno de los paladares más exigentes. El cocinero valenciano Ricard Camarena y el brasileño Alex Atala han sumado fuerzas para hacer algo "único y especial". Juntos protagonizarán un encuentro informal de improvisación gastronómica, una ‘jam session’ en el argot musical, que tendrá lugar los próximos 23 y 24 de marzo por la noche en Ricard Camarena Restaurant.

Menú único

"Un ‘cuatro manos’ puro, sin reglas, sin normas, donde fluya la creatividad de dos cocineros que consideran que la ‘mise en place’ empieza en la selva amazónica y en la huerta valenciana. Elaborarán un menú, único, exclusivo e irrepetible con lo que les evoque el producto del momento", explican desde Ricard Camarena.

Camarena (con dos estrellas Michelin) y Atala (cuyo restaurante de São Paulo, D.O.M. también cuenta con dos distinciones de la guía y que ha figurado a menudo en la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo) "veneran el producto que les ofrece su territorio y que consideran que no es necesario cocinar con ingredientes caros, que el verdadero lujo está en la habilidad, en su mente y en sus manos para convertir lo ordinario en extraordinario. Dos cocineros a los que les gusta sorprender, provocar, romper con los patrones establecidos. A ambos les seduce la idea de desafiar a la gente, incluso hacerles sentir incómodos, llevando los sabores al límite, a lo desconocido, a no tener referencias, gracias a la creación de nuevos sabores".

Selva brasileña y huerta valenciana

Atala se ha convertido durante los últimos años en el verdadero embajador de la cocina brasileña y portavoz de muchos productores locales. Atala ha combinado su conocimiento del territorio brasileño, con técnicas culinarias francesas, para crear una lenguaje propio con el que dar a conocer su particular visión de la cocina brasileña. En 2022, obtuvo el décimo puesto en el prestigioso ‘The Best Chef Award’, una lista que clasifica 100 nombres de relevancia mundial. Además, es un fiel defensor de los productos de la selva amazónica gracias a la Fundación ATA y al Instituto ATA, una iniciativa creada con la propuesta de unir conocimiento, comida, cocina, producción y naturaleza.

Camarena, gran valedor de la huerta valenciana, ha logrado crear un código propio con el que revalorizar los productos con los que cocina. Ricard pone el foco en todos los ciclos por los que pasa la huerta, desde el nacimiento, el desarrollo y la decadencia de cada cosecha para aprovecharla al máximo.