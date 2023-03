Más de veinte artistas se unen al cartel del festival Rototom Sunsplash, que celebrará su 28ª edición en Benicàssim del 16 al 22 de agosto de 2023.

La organización ha anunciado hoy nuevas confirmaciones, entre las cuales destaca un grupo nacido en Birmingham en 1978. Cuenta con un arsenal de 'temazos' que marcaron los años 80 y 90, aunque la mayoría son versiones, lo cierto es que son más conocidas sus temas de reggae que las canciones originales. Hablamos de UB40.

Con 45 años de trayectoria musical, compartirá en el Main Stage bajo el liderazgo de Ali Campbell, miembro fundador y cantante principal de UB40. De este grupo son canciones como 'Red Red Wine', '(I Can't Help) Falling In Love With You', 'Kingston Town' o 'I Goy You Babe'.

La internacionalidad y versatilidad musical de esta nueva remesa artística para el Rototom Sunsplash 2023 se plasma también en la incorporación del rapero argentino Trueno, uno de los mayores referentes del hip hop en Latinoamérica, y de Queen Omega desde Trinidad y Tobago, una de las voces más ricas de la escena mundial del reggae, que irrumpirá en Benicàssim junto a The Royals Souls.

Se suman también al Main Stage de este 28º aniversario los cantantes jamaicanos Willi Williams y Linval Thompson junto a Lone Ark, el nombre artístico del productor cántabro Roberto Sánchez, que refuerza así el acento sonoro nacional para un Main Stage que recibe a talentos emergentes que están despuntando en la escena musical estatal, como el catalán Adala.