La Fira del Llibre de València dona a conéixer el cartell de la seua 58a edició, creat per la il·lustradora valenciana i artista de còmic Laura Pérez.

“La imatge representa una barca que transita per l’univers carregada de diferents llibres, que acompanyen al personatge femení durant el viatge”, explica Pérez. “La imatge de la barca està inspirada en el quadre El Remero, de Joaquin Sorolla, cambiant la figura masculina per la de una dona que llig tranquil·lament”, continua Pérez. La idea és transmetre assossec i tranquil·litat, deixant passar el temps o aturant-lo potser, mentre llegim”, puntualitza l’artista. “Trobar satisfacció en eixe moment tan privat que és capbuçar-se en un llibre”, conclou Pérez.

Al cartell s’observa com des dels llibres broten plantes. “Els llibres tenen la pecualirat de contextualitzant èpoques lectores associant-los a moments clau de la nostra vida. Ens deixen petjada, com el creixement de les plantes. Algunes creixen ràpid altres de més lentes; algunes necessiten més atenció i d’altres sorgeixen per si mateix. Unes ocupen molt d’espai i les hi ha que ocupen poc. Així que es tracta de petites interpretacions de com eixos llibres creen arrels en la nostra vida”, explica Laura Pérez.

Laura Pérez Granel (València, 1983) és il·lustradora i artista de còmic. Graduada per la Reial Acadèmia de Belles arts de Sant Carles de València, es va formar també a l'Escola Regional de Belles arts de Rennes (França), en la Universitat de les Arts i el Disseny d'Alberta (Canadà) i a l'Escola de Belles arts de Barcelona.

La seua primera novel·la gràfica, Náufragos (Salamandra, 2016), creada al costat del guionista Pablo Monforte, va guanyar el X Premi Internacional de Novel·la Gràfica Fnac (Salamandra Graphic). Ja en solitari ha publicat Ocultos (Astiberri, 2019), obra guardonada amb el Premi “El Ojo Crítico” de Còmic de Ràdio Nacional d'Espanya, el Premi al Millor Àlbum Nacional en el Festival de còmic de la Comunitat Valenciana Splash Sagunt i el Premi Ignotus al millor còmic nacional de l'Associació Espanyola de Fantasia, Ciència-ficció i Terror; Tòtem (Astiberri, 2021), reconeguda amb el Premi Lorna al millor còmic nacional, i Espante (Astiberri, 2022). També és autora dels àlbums il·lustrats Los secretos de las brujas (2020) i Sirenas de leyenda (2021), tots dos publicats per Errata Naturae.

Pérez treballa com a il·lustradora per a mitjans nacionals com El País, i internacionals com The Washington Post, The Wall Street Journal o The Boston Globe i les revistes Vanity Fair i National Geographic, entre altres. També ha realitzat encàrrecs per a institucions com l'Organització Mundial de la Salut o l'Ajuntament de València.

En 2022 va ser nominada als premis Emmy pels títols de crèdit de la sèrie de televisió Solo asesinatos en el edificio de la plataforma Disney +, per als quals va col·laborar amb l'estudi estatunidenc Elastic.

La 58a edició de la Fira de València se celebrarà del 27 d'abril al 8 de maig als Jardins de Vivers, i serà punt de trobada per a llibreries, editorials, organismes públics i institucions que presentaran les últimes novetats editorials.