El violí Julio Pino i la viola Elöise Pinon, docents de l’Orquestra de València, i el flauta Vicent Gelós Ten protagonitzen la nova cita de “Cambra al Palau”, que es desenvolupa a l’Almodí i que està organitzat pel Palau de la Música.

Este dissabte a les 19:30 hores interpretaran un programa que abasta des del barroc fins a inicis del segle XX, compost per obres de Boismortier, Mozart, Beethoven i Reger, amb el fil conductor de les “Serenades”, la forma musical de temps moderat, elegant i d’harmonies belles i equilibrades.

D’esta manera, el públic podrà escoltar la Sonata en re major per a flauta i violí del compositor barroc Joseph Bodin de Boismortier; el Duo núm. 1 per a violí i viola de Wolfgang Amadeus Mozart, la “Serenade” en re major per a flauta, violí i viola op. 25 de Ludwig van Beethoven i la “Serenade” en sol major per a flauta, violí i viola op. 141a de Max Reger.

Concerts en un espai emblemàtic

La presidenta del Palau, Gloria Tello, destaca que “és important posar en valor que tant este concert com la resta del cicle, no es limita a una mera successió d’obres, sinó que estan dissenyats entorn de programes ben estructurats i pensats”.

En este sentit Tello afegix que “estes temàtiques i la contrastada qualitat dels grups i de les i els músics que hi participen, situen a “Cambra al Palau” com la referència absoluta a València d’este gènere musical”.

Per la seua part, Vicent Ros, director del Palau, destaca que per a este concert “s’ha triat un repertori especialment adequat per a trio de viola, violí i flauta que agradarà molt”, i anima a totes i a tots “a seguir gaudint del nostre cicle de música de cambra en un espai tan emblemàtic com l’Almodí, que és tot un goig per als sentits”, ha conclòs Ros.

Els intèrprets

Julio Pino va iniciar els seus estudis a Santa Clara (Cuba) i va debutar amb 9 anys. El 1994 comença com a violinista concertino de l’Orquestra Camerata del Prado. Col·labora amb l’ORTVE i l’Orquestra de Còrdova, etc. Forma part del Quartet Assai i col·labora amb grups de cambra com el Quartet Scherzo.

Eloïse Pinon va nàixer a Orléans. Va estudiar en el Conservatori Superior de París amb S. Toutain i L. Vernet. Ha col·laborat amb diverses formacions com la Société des Concerts d’Orléans, l’Orchestre Colonne o el Quartet Arpeggione.

Vicent Gelós és fundador del Grup Illana. Ha fet concerts de cambra i com a solista en festivals i sales internacionals a Espanya, el Regne Unit, Alemanya, els EUA i el Perú. Ha rebut encàrrecs de compositors com F. Llácer Pla, C. Cano o V. Roncero, etc.