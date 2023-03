La Hispanic Society of America, la entidad fundada por Archer M. Huntington en Nueva York, regresará a València ocho años después de su última exposición en la Fundación Bancaja. Lo hará a partir de octubre en el mismo centro cultural y como parte de la exposición inmersiva "Sorolla a través de la luz", que organiza la Fundación y Museo Sorolla junto a la Generalitat, Bancaja y la empresa Light Art Exhibitions.

Según ha anunciado la bisnieta del maestro de la luz, Blanca Pons Sorolla y el director del Museo Sorolla, Enrique Varela, las piezas de la Hispanic acompañarán a las imágenes led previstas en la muestra inmersiva, que ya ha podido verse en Madrid, concretamente en el Palacio Real. El anuncio lo han realizado hoy durante la presentación de la muestra en la Fundación Bancaja.

220 metros cuadrados de LED

La exposición "Sorolla a través de la luz" se puede ver actualmente en el Palacio Real de Madrid e incluye una parte de imágenes virtuales con una pantalla LED de unos 220 metros cuadrados, una sala sensorial y una en la que se exhiben obras originales del pintor valenciano. En en esta área de la exposición en la que el espectador encontrará una sustancial diferencia entre lo que se ve ahora en Madrid y lo que llegará a València.

Tal como han confirmado esta mañana en el Centro Cultural Bancaja el director del Museo Sorolla, Enrique Varela, y Blanca Pons, comisaria de la exposición, el "Sorolla a través de la luz" de València contará con "obras emblemáticas" procedentes del mismo museo del pintor, que estarán relacionadas con las que se reproducen virtualmente. Además, también contará con obras procedentes de la Hispanic Society de Nueva York.

El mar, la huerta y más cosas

Según han comentado, las obras de la Hispanic no serán las que se pudieron ver en 'Visiones de España', la exitosa exposición que acumuló miles de visitantes a principios de los 2000. Serán piezas que "nunca han venido a España", han especificado y tendrán una temática claramente valenciana. "Están relacionadas con su mar, con su huerta y con lo que no es ni su mar ni su huerta", ha adelantado Pons Sorolla, que no ha querido dar más detalles ni respecto a las pinturas de la Hispanic ni de las del Museo Sorolla..

El proyecto ha sido presentado esta mañana por el presidente de la Fundación Bancaja, Rafael Alcón; la directora general de Cultura y Patrimonio, Carmen Amoraga; el director del Museo Sorolla, Enrique Varela; el director de Light Art Exhibitions, Lorenzo Pérez; y una de las comisarias de la exposición, Blanca Pons-Sorolla, máxima experta en la obra del artista.

1.220 metros cuadrados de exposición

La exposición podrá visitarse desde octubre y hasta febrero de 2024 y ocupará los 1.220 metros cuadrados de la Sala Sorolla del Centro Cultural Bancaja. La muestra se abre con una introducción cronológica a la vida y obra de Sorolla, tras lo que se abre la sala sensorial con el panel de 60 metros de largo de tecnología LED para el que se han digitalizado más de 2.000 obras del pintor valenciano condensadas en una reproducción audiovisual de 15 minutos.

La siguiente fase de la exposición corresponde a la exhibición de las obras originales, con la intención de que el público pueda relacionar lo que ha visto en la pantalla LED con la auténtica pintura de Sorolla. La última parte de la muestra se dedica a un espacio sensorial que reproduce el estudio de Sorolla en 1911.

Con esta unión de obra virtual y auténtica, "Sorolla a través de la luz" pretende "satisfacer tanto al público más exigente con el público que se acerca por primera vez al artista desde el ámbito de las nuevas tecnologías", ha señalado Enrique Varela.

Antes de esta exposición, está previsto que abra en la Marina otra muestra inmersiva dedicada a Sorolla que está impulsada por la Marina, el Ayuntamiento de València, la Universitat Politècnica y la empresa Layers of Reality. Al respecto, el presidente de la Fundación Bancaja, Rafael Alcón, ha asegurado desconocer "esta otra cosa que se va a hacer en València", aunque después ha asegurado que "nosotros lo que queremos es sumar y ojalá hayan 40 más".