La profesión de actriz por dentro y por fuera, desde un punto de vista personal pero también externo. Esta podría ser una manera de definir “Lola Herrera. Ser actriz, el despertar de una pasión”, un documental dirigido por Daniel Dicenta, hijo de la intérprete, y en el que participan compañeros de profesión como Maguï Mira, Juanjo Artero y José Carlos Plaza, entre muchos otros.

Este viernes, el documental ha sido presentado por ella misma, en la Filmoteca de València y ante un público que, después de la proyección, ha conversado con la actriz.

Lola Herrera está considerada todo un referente, una figura fundamental del cine español, además de una artista comprometida con la libertad y los derechos de las mujeres, también durante el franquismo.

Actriz polifacética y autodidacta, a sus 87 años sigue sobre las tablas -esta tarde actúa en Paterna- y ha trabajado, fundamentalmente, en el teatro, aunque también ha sido actriz de doblaje, ha participado en cine, y el público también la ha podido ver en la pequeña pantalla, en series como “La casa de los líos” o “Un Paso Adelante”.

Asimismo, según ha recordado, de niña cantó y sus inicios fueron en la radio (en Valladolid y después dando el salto a Madrid), para posteriormente debutar directamente en el Teatro Comedia de la capital madrileña.

"Me iré sin decirlo"

Para Herrera, “es un lujo poder jugar con el trabajo” y, a pesar de su edad y de que reconoce que debe descansar antes de cada función, está decidida a continuar. “No lo dejo porque me lo paso muy bien”, afirma.

Sobre la edad, opina que “no hay que tener miedo a los años, porque tengas o no, vienen. Lo mejor es vivir con tranquilidad y lo que toque en cada momento. Querer ser más joven…. ¿por qué?”, se ha preguntado.

Asimismo, ha asegurado que el día que se vaya de la profesión lo hará “sin decirlo” y “sin aspavientos”, como cuando finalizó la última interpretación de Carmen en “Cinco horas con Mario”, el que podría considerarse el papel de su vida.

“Lo hice normalmente, con tranquilidad. Es una obra que he querido mucho, me ha dado muchos placeres y dolores de cabeza. Me despedí de Carmen como una amiga; está aparcada, pero sigue dentro de mí”, ha confesado.

Creando la memoria de la profesión

El de Lola Herrera es el segundo documental producido por la Academia de las Artes Escénicas, al que ha precedido uno sobre Lluís Pasqual y sucederá otro sobre María Pagés, dentro del programa “Encuentros con maestros y maestras de la escena”.

En la presentación también han participado Rodolf Sirera, socio fundador de la Academia de las Artes Escénicas y Francesc Felipe, director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del IVC.

Entre otras cosas, bajo la dirección de Daniel Dicenta, el espectador puede descubrir el placer que provoca a la actriz subir al escenario y poder ‘vivir’ el teatro, poniéndose en la piel de muchas mujeres, y la satisfacción y fascinación que le provoca estar ante el público; pero también los sacrificios personales o los problemas que ha afrontado durante sus más de 60 años de profesión.

Todo con la mirada cercana y personal que aporta su hijo detrás de las cámaras; y los halagos de compañeros de profesión que Herrera asegura, “le sonrojan”, como Atrevida, prudente, dulce, inteligente, generosa, de talento enorme o de sensibilidad y humanidad envidiables...

Entre otras cosas, la actriz describe su primera vez sobre los escenarios de teatro como una especie de flechazo: "Me enamoré, sin saber que era amor para siempre. Empecé a 'volar', era una sensación nueva para mí y estaba alucinada", aún recuerda.

Además de la "suerte" -pues se considera una actriz como muchas otras-, también ha agradecido el apoyo que sus padres le dieron en todo momento, en una época en la que no era habitual que una joven abandonara el hogar familiar.

"Me dejaron caminar, no viviré años suficientes para agradecerlo; me apoyaron y lo entendieron todo", explica.

"Hay algo por encima de todo que compensa"

Ante el público que había hoy en la Filmoteca -entre los cuales sen encontraban actores y representantes del mundo cultural valenciano-, Herrera ha reconocido que la profesión "es muy dura, pero que hay algo por encima de todo que compensa".

Asimismo, ha develado algunas curiosidades, como anécdotas de las primeras grabaciones de Estudio 1 cuando aún no había televisor en todas las casas; un intento de fichaje por Televisa para interpretar una telenovela en México; o que, a lo largo de su vida le ha tocado "trabajar con muchos malos directores".

