Rosalía y Rauw Alejandro han sacado un proyecto conjunto con tres canciones, una de las cuales, 'Beso', tiene con su propio videoclip. En él aparece la pareja de moda besándose, actuando sobre el escenario y paseando por los lugares en los que han actuado durante todo 2022, como Japón, Puerto Rico, República Dominicana, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y España.

Entre las imágenes que desprende el videoclip, destaca una que muestra una barca de madera blanca navegando entre cañas. Se trata de l'Albufera, uno de los mayores reclamos turísticos de València, lugar donde actuó Rosalía el 16 de julio de 2022, en la Marina Sur de València. La imagen de l'Albufera forma parte del videoclip de 'Beso'.

Aunque la catalana ya visitó la ciudad antes, para acompañar a su pareja en el primer concierto en València en 2021. Fue entonces cuanto Rosalía y Rauw Alejandro se enamoraron de la ciudad, por lo que decidieron incluirla en su videoclip.

En concreto, en el vídeo de 'Beso' aparece un fotograma del paseo que disfrutó Rosalía por la Albufera. Durante ese viaje también disfrutó de una horchata en uno de los locales típicos. ""Este finde m lo he gozado xk canté xa la gente de Valencia y me fui en barca x la Albufera y bebí mas orchata ke agua así q ando feliz y agradecida por la tour life proxima parada Madrid q me recomendáis x ahiiii?😍Jajj", comentó la cantante.

Otro de los lugares que visitó la catalana fue Llisa Negra, del chef valenciano Quique Dacosta. No cabe duda que tanto Rosalía como Rauw Alejandro volverán a pisar la capital del Turia una vez más.