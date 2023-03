«El público indie es muy bueno, muy fiel y hay mucho más de lo que se piensa»

Adrián Rodríguez (voz), Manu Parrilla (guitarra), José Ángel Cánovas (guitarra y coros), Pablo Morales (batería), Vicente Benito (bajo) y Pablo Aparicio (piano y teclados) son Volavent, un nuevo grupo de pop indie que ha llegado para quedarse en la escena musical valenciana. Tras su primer álbum en 2021, trabajan en su segundo disco, que esperan lanzar este año. Mientras, ya han publicado dos singles: «Noches magnéticas» y «Poliamor». Anuncian que en los próximos meses tendrán más novedades, mientras preparan un directo que les llevará por distintas ciudades españolas, entre ellas, València.

Volavent, dicen sus miembros, «surge de la idea de crear un grupo de indie pop valenciano que quiera llegar lejos. Adrián se puso manos a la obra y buscando por redes sociales y páginas especializadas en la búsqueda de músicos encontró al resto de componentes. Volavent, tal y como se conoce hoy, ha sufrido varias transformaciones hasta profesionalizar el proyecto y llegar a lo que hoy somos».

Sobre su estilo aseguran que le dan su «toque particular, un sonido caracterizado por guitarras eléctricas, sintetizadores digitales y baterías bailables a la vez que unas melodías vocales profundas que hagan canciones pegadizas, una mezcla entre indie, pop y electrónico. Logramos un sonido sólido y moderno». Y eso parece difícil cuando cada uno proviene de un estilo. Todos ellos llegan del mundo de la música, desde el rock clásico, pasando por funk, punk o por metal progresivo, «pero todos encontramos un nexo común». «La escena indie española es muy rica y nos encantan los conciertos en salas y, sobre todo, en festivales y todo lo que se mueve alrededor de ellos», señalan.

De sus referentes «cada miembro aportamos nuestro granito de arena con nuestros referentes pero si tuviésemos que decir algunos en los que coincidimos diríamos que Izal, Love of Lesbian, Lori Meyers, Supersubmarina… Además, la escena indie en España está creciendo muy fuerte y nos encantan también grupos más recientes como Arde Bogotá, Karavana, Besmaya o Sienna».

De su primer trabajo recuerdan a Levante-EMV que «hablamos de una etapa en la que aún estábamos aprendiendo a trabajar de una forma más profesional y seguramente haríamos las cosas diferentes a día de hoy, pero estamos orgullosos de la acogida que ha tenido. Pero a pesar de ello, y con todo lo que hemos aprendido de la gente de la que nos hemos rodeado, hemos podido transformarlo un poco para dar un toque mejor para los directos, y os aseguramos que a la gente le encanta».

Y es inevitable preguntarles por el siguiente álbum, que aseguran que es «brutal». «Suena feo que nosotros digamos eso pero creemos que es nuestro mejor trabajo, cada una de las canciones tiene un mimo especial y todas juntas creo que van a construir algo muy bueno. Aunque para escucharlo entero tendréis que tener un poco de paciencia».

¿Dedicarse a otra música que no sea reguetón hoy en día es ya de por sí un reto? «Más que difícil es que sabemos donde están los límites a los que vamos a poder llegar, el reguetón es el estilo que más mueve a las masas, aunque hay que decir que el público indie es muy bueno, muy fiel y hay mucho más de lo que se piensa. Tampoco despreciamos el reguetón, sabemos escucharlo y muchas veces puedes aprender de grandes productores que están detrás de esas canciones, creo que la gente alucinaría la de buenos profesionales que hay trabajando en ese sector».

Por eso, no hay puerta a ala que no hayan llamado: «Creo que si nos está leyendo alguien a quién no hayamos llamado que nos lo diga, creo no nos queda ninguna. Creemos mucho en nuestro proyecto y vamos a por todas y eso muchas veces supone muchas horas de mailing, contactos por redes e incluso por correo certificado, a la vieja usanza».

Sus aspiraciones son claras: «Queremos ser un grupo que la gente piense que merece estar entre los mejores, entonces cada cosa que hacemos intentamos hacerla lo más profesional posible. Cuando alguien viene a un concierto nuestro alucina bastante, supongo que siempre esperas que un grupo menos conocido te dé un concierto más flojo, pero trabajamos mucho en los directos y el público nos devuelve gran parte de ese esfuerzo invertido».

Entre sus ilusiones está la de tocar en grandes auditorios como el Wizink o el Palau Sant Jordi, «pero tenemos los pies en la tierra». Y citan festivales como Sonorama, FIB, San San, Festival de les Arts, MadCool, Warm Up.

Y cuando se les pregunta por un sueño responden: «que nuestra música llegue a gustar tanto que seamos un grupo referente del país».