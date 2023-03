L’Ajuntament de València recuperarà la Trobada d’Escriptors i Escriptores del Mediterrani. Si bé es desconeixen encara les dates, la Trobada tindrà lloc, previsiblemente, a la tardor, amb les biblioteques municipals com a escenari principal. Així ho va anunciar ahir la regidora d’Acció Cultural, Maite Ibáñez, que va explicar que el consistori ha decidit recuperar esta activitat.

La regidora d'Acció Cultural va presentar el projecte junt amb la directora de la Fundació Francisco Brines, Àngels Gregori; l'escriptor Vicente Muñoz Puelles, que va participar en la trobada de 1984, i Vicent Garcés, regidor de l'equip del govern municipal en els huitanta i responsable de l'àrea cultural.

Es van crear fa 40 anys

Cal recordar que estos encontres es van celebrar per primera vegada en 1982 i van tindre només dos edicions, en les quals van passar autors com Jaime Gil de Biedma o Juan Marsé. Posteriorment, els governs municipals van deixar d’impulsar la Trobada i va passar a fer-ho l'associació ciutadana Mostra Viva del Mediterrani, a qui la regidora agraix la tasca.

Maite Ibáñez va assegurar que l’objectiu és que València «siga un escenari per a la trobada de creadors i per a l'intercanvi cultural» i, l’encontre junt amb la Mostra de Cinema i a la Trobada de Música «formen tres pilars fonamentals per a visibilitzar la cultura mediterrània a la nostra ciutat», va assenyalar Ibáñez.

Tanmateix, la cita literària estarà relacionat amb els Premis Nacionals de la Crítica Literària, també recuperats recentment, recorden des de l’Ajuntament.

Per a Àngels Gregori, la Trobada ha de ser «un escenari que genere debat, intercanvi i fomente el pensament crític», no només «posar èmfasi en els nostres escriptors o en el territori». «La responsabilitat d'una ciutat és estar atenta als canvis socials, a les reivindicacions ciutadanes i poder canalitzar-ho a través d'un discurs cultural», considera.

Per la seua banda, i recordant les primeres edicions, Vicente Muñoz Puelles apunta que «era molt alliçonador per part d'un novel·lista jove rebre consells d'un novel·lista major». Per a Vicent Garcés, el més important és que este nou projecte «tinga continuïtat».

Des d’Acció Cultural conclouen que el fet de recuperar i tornar a impulsar l'Encontre d'escriptors és una qüestió «d’identitat pròpia, com a marc d'acció i intercanvi de literatura», en paraules de Maite Ibáñez.