La vicepresidenta de la Berklee College of Music, María Martínez Iturriaga, dejará la dirección del campus en València para centrarse en la coordinación de la división internacional de la institución en Europa. Según ha podido saber Levante-EMV, el proceso todavía no está cerrado, por lo que la Berklee no ha anunciado el traslado de Martínez Iturriaga oficialmente.

En su lugar, de forma interina, asumirá la dirección del campus Simone Pilon, actualmente responsable de Asuntos Académicos. Martínez Iturriaga es conocida por su buen hacer a los mandos del campus internacional valenciano desde 2016. Aunque fue en 2021 cuanto Iturriaga fue noticia, al ser la primera española en ejercer la vicepresidencia de la Berklee College of Music. De hecho, es la única extranjera -no estadounidense- en formar parte del órgano directivo de la institución. Entre sus funciones se incluyen la búsqueda de nuevas colaboraciones con escuelas, entidades de la industria musical y otras organizaciones cívicas y culturales para fomentar oportunidades educativas, el intercambio cultural de sus estudiantes y la creación de nuevos programas que complementen a los ya establecidos en los campus de Boston, Valencia, Nueva York y Abu Dhabi. Martínez Iturriaga, quien se incorporó a Berklee hace 13 años para lanzar el proyecto de Berklee Valencia, ha impulsado los primeros programas de postgrado y de estudios en el extranjero de la institución, creado el centro de asesoramiento profesional del campus y liderando las negociaciones con la Ciutat de les Arts y les Cincies, que permitirán a Berklee quedarse en Valencia otros 40 años. Bajo su liderazgo, el campus ha acogido a más de 3.000 estudiantes provenientes de 70 países y ha sido pionero en la organización de nuevas iniciativas como el Global Career Summit. También ha trabajado para crear vínculos con instituciones artísticas y educativas como el Palau de Les Arts, la Asociación Europea de Conservatorios, MIDEM o las Naciones Unidas. Licenciada en ADE, título superior de Piano y Master en Gestión de Artes Escénicas por NYU, Martínez Iturriaga ha desarrollado su carrera profesional en las industrias creativas entre Nueva York, Boston y España. Antes de unirse a Berklee trabajó como consultora en AEA Consulting, asesorando a organizaciones como la Hispanic Society de Nueva York, la Fundación Televisa de México o el Design Museum de Londres.