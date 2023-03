El músic valencià Àlex Blat, líder de Tardor, ha llançat amb la col.laboració de Pablo Sánchez (Ciudad Jara), ‘L’oblit’, primer single del seu pròxim disc, " Margulis". Amb este treball, Blat enceta un projecte on cada tema serà una col·laboració amb altres músics: «És un al·legat de la música com a cooperació»

L’oblit podria ser una imatge: «El riu quan creix de colp i guanya força va omplint de fang tots els racons». Amb esta postal sonora comença Àlex Blat la seua nova cançó. L’oblit és el primer llançament del cantautor després del seu debut discogràfic en solitari. És també el primer pas d’una aventura en què, tot i no estar acompanyat de la seua banda Tardor, Blat no camina sol.

Així es demostra quan irromp la veu de Pablo Sánchez, vocalista i compositor de Ciudad Jara. «Quan vaig conéixer Àlex Blat vaig sentir que els dos enteníem la música d'una manera molt pareguda. Em va passar la cançó i em va encantar, parla sobre l'oblit i el pas del temps, temes que també són recurrents en la meua lírica. Em va semblar bona idea fer una pinzellada en un tema preciós», explica el mateix Sánchez.

Malaltia i salvació

Així es va construir un tema que flueix en valencià i castellà, la llengua en què s'expressa cadascun dels dos autors. Junts indaguen en les contradiccions d’una idea poderosa: l’oblit com a malaltia i salvació, com a ferida i perdó. Un piano i una imponent percussió guien la lletra, que s’eleva uns centímetres de terra amb els cors gospel. La il·lustració de portada, obra d’Alicia Posada, reforça la dualitat que marca el tema, entre la catàstrofe i el naixement d’una nova realitat.

L’esperit col·laboratiu no està present només en les veus principals. L’origen d’esta nova etapa se situa quan Blat es va ajuntar amb els productors Pau Paredes i Guille Sanz a la casa del cantant a Sant Rafael. Allí va nàixer L’oblit i molt més: un disc que ha esdevingut l’experiència més coral i rica musicalment en la trajectòria de l’artista.

"Margulis" i la cooperació feta disc

Margulis Vol.1 serà un EP de cinc cançons que girarà al voltant de la idea de col·laboració com a motor de la creació musical. Lynn Margulis va ser la reconeguda biòloga que va proposar la cooperació com a mecanisme evolutiu front a la competició darwinista. «La música cada vegada és més competitiva i este disc és un alegat de la cooperació», comenta l’autor. Cada cançó compta amb una col·laboració especial i vorà la llum al llarg d’esta primavera, alhora que Àlex Blat enceta una gira que el durà a escenaris com el FUA d’Almassora, el festival Deleste de València o les Nits del Castell de Montesa, entre d’altres.