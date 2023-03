El nuevo proyecto familiar de Ana Obregón ha suscitado un debate sobre los vientres de alquiler, al menos en las calles, ya que los políticos españoles opinan que el asunto no va a pasar a la arena política. La vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, niega que este debate se haya trasladado de facto al Gobierno. «Es volver a utilizar a las mujeres como mercancías en un mercado que no nos respeta, que no nos trata en la dignidad de los derechos humanos y que permite que los bebés se compren y se vendan», ha rechazado Calvo. En este marco, ha subrayado que en España «no se puede vender un órgano y no se puede vender ni comprar un bebé», algo que «es muy importante para los derechos humanos de las mujeres». «Las mujeres que se ven abocadas a estas situaciones suelen ser pobres, mujeres en la precariedad, en la marginación, justo contra lo que peleamos los socialistas y desde el feminismo socialista», ha reclamado.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que es partidario de abrir un debate sobre este asunto, pero «no ahora», porque cree que «no es el momento» en la situación política española. «Es evidente que el principal problema que tenemos en España en este momento no es cerrar este asunto. El principal problema que tenemos es parar la sangría de excarcelaciones y la sangría de rebaja de penas de los violadores y de los abusadores sexuales en España. Esto es lo urgente, esto es lo prioritario», ha añadido. No obstante, Feijóo ha insistido en la necesidad de debatir más adelante aspectos como la inscripción en España de niños nacidos por gestación subrogada en el extranjero. El que ha llegado más lejos ha sido el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, que ha planteado la posibilidad de «reforzar» la legislación actual para «impedir» que haya personas que hagan uso de la gestación subrogada en el extranjero, aunque ha subrayado que hay que estudiar la fórmula para no «cargar las culpas al niño».