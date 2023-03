Ana Obregón no tiene intención de esconderse en su casa de Madrid después de haber sacudido España con la incorporación de un nuevo miembro a su familia. La socialité de 68 años no solo cuenta los días para volver a España desde Miami junto a su bebé, Ana, fruto de un vientre de alquiler, sino que en un mes comenzará la gira de presentación del libro que escribió su hijo Aless Lequio y que ella finalizó. El libro saldrá publicado el próximo 19 de abril, justo para visitar la Feria de Sant Jordi de Barcelona o la Feria del Libro de Madrid. ‘El chico de las musarañas’ (Harper Collins) llevará a la Obregón a enfrentarse a las reacciones que ha generado la portada del último número de la revista ¡Hola!, donde la presentadora aparece con un bebé procedente de la gestación subragada en una silla de ruedas a la salida de un hospital en Miami.

El diario ‘El País’ amplió ayer los detalles de esta exclusiva, que ya forma parte de la historia del periodismo español. La noticia fue seguida durante todo un año por la agencia de comunicación Gtres y en ella estuvieron involucrados una decena periodistas, nacionales e internacionales. La agencia tenía un dispositivo de seguimiento en Miami, donde se trasladó Obregón días antes a la espera del nacimiento de la pequeña.

La socialité volvió a pronunciarse ayer en las redes sociales para desmentir que su amigo Raúl Castillo y su representante, Susana Uribarri, filtraran la noticia, ya que «no sabían nada». «Quiero agradeceros los miles de mensajes de cariño por la llegada de este bebé tan deseado al mundo, que me ha devuelto las ganas de vivir», señaló a través de su Instagram.

Al parecer, la socialité inició los trámites para convertirse de nuevo en madre hace un año, cuando Aless Lequio, que falleció en mayo de 2020 a causa de un sacoma de Ewing, iba a cumplir 30 años. La decisión de la socialité, una de las personalidades más queridas de la televisión española y un personaje imprescindible en la prensa del corazón, ha dividido España, donde los vientres de alquiler están prohibidos pese a que muchas caras conocidas del cine y la televisión han optado por esta vía para tener hijos biológicos, como Javier Cámara o Miguel Poveda.

El efecto Shakira

El debate no solo está en las redes sociales, foco de discusión en todo lo que ocurre en el mundo ‘influencer’, sino también en los bares, los supermercados y hasta en el lugar de trabajo. Es algo parecido a lo que sucedió con la canción de Shakira y Bizarrap a tenor de las palabras de la colombiana hacia Piqué y su nueva pareja, Clara Chía, solo que en el caso del «proyecto familiar» de la Obregón el debate es ético y moral, ya que la socialité tiene 68 años y ha hecho uso de los vientres de alquiler. También existe una parte de preocupación entre el público por la vigencia de la salud mental en la actualidad, pues Ana Obregón ha perdido a su hijo y a sus padres en tan solo tres años. Su primer mensaje tras la portada fue esclarecedor: «Ya nunca volveré a estar sola».

«Inicia una nueva etapa»

Dentro del clan Obregón, se ha manifestado recientemente Juancho, el hermano mayor. «Creo que ha superado una etapa con esto y ahora con ilusión inicia una nueva etapa» ha añadido, reconociendo que él se enteró «hace poco» de los planes de maternidad de la bióloga y desconoce cuando volverá a España con su bebé. «No tengo ni la menor idea, no puedo decirles nada» ha asegurado.

Sin embargo, aclara que sí ha podido hablar con Ana y ya ha conocido a su sobrina recién nacida, a la que define como «una monada». «Estamos muy contentos» confiesa.

En general, la familia Obregón ha reaccionado negativamente al debate que la presentadora ha provocado en España. «Estamos felices por Ana pero estamos alucinados de la que se ha montado. Por las críticas y por todo. Con los problemas que hay en España es acojonante de verdad que sea casi una cuestión de Estado todo esto. Es tristísimo», ha asegurado Celia, una de las hermanas de la presentadora.

Quiénes se han pronunciado

Mientras tanto, los famosos han tenido tiempo para pronunciarse sobre la técnica que ha utilizado la Obregón para ser madre. Paula Echevarría, Ana Rosa Quintana, Georgina Rodríguez o Tamara Gorro se han manifestado a favor, algo esperado si tenemos en cuenta que estas dos últimas utilizaron este método. En cambio, Aitana Ocaña, Ana Peleteiro, Inés Hernand o Jorge Javier Vázquez se han mostrado en contra.

Sin pelos en la lengua ha hablado Samantha Hudson que, dejando claro que «estoy en contra de la gestación subrogada», aunque ha evitado censurar a Ana Obregón: «Cada cual con su tema, si ella es feliz... Cada uno puede hacer lo que quiera otra cosa es que yo esté a favor de gastarte un dinero para que otra persona engendre tu bebe». «Tener hijos no es un derecho, ese un deseo, que sucumba alguien a tu deseo solo porque tienes dinero me parece explotación, pero bueno, en fin, yo no estoy a favor la vía que ha escogido para tener un bebé».