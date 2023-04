Como El Mesías en Navidad, escuchar una Pasión en estos días de Pascua forma parte ineludible de la agenda de cualquier buen melómano y de auditorio que se precie. En esta ocasión, el Palau de la Música ha optado por La Pasión según san Mateo de Bach, en una versión recogida y escrupulosa, más introspectiva que luminosa, avalada por los estupendos instrumentistas de la Orquesta Barroca de Friburgo (Freiburger Barrockorchester), que actuaron -solo nominalmente- bajo la dirección de Lionel Meunier, quien desde su puesto de corista en la cuerda de bajos se limitó a dar de higos a brevas alguna tímida indicación, particularmente al coro Vox Luminis, que él mismo fundara en 2004, en Bélgica. Y poco más.

Fue esta real ausencia de director el punto más vulnerable de una versión que se distinguió por la elevada calidad instrumental y coral, pero también por el desequilibrio entre el nutrido e irregular elenco de voces solistas, y la falta de impulso vertebrador, coordinación, estratificación de dinámicas y voces derivada de esta “invisibilidad” de un maestro concertador, particularmente en una obra de tan esencial sentido contrapuntístico, compleja, en la que participan dos grupos instrumentales perfectamente diferenciados, y en cuya primera parte, además, interviene de modo sustancial un coro infantil que, por ello, requiere una atención más directa y visual. La cuidada preparación de la Escolanía de Nuestra Señora de los Desamparados, que lidera Luis Garrido -autor, además, de las rigurosas notas al programa de mano-, y el talento de sus escolanos esquivaron un desconcierto que a punto estuvo de convertirse en inevitable.

De hecho, quien realmente ejerció (parcialmente) funciones de director fue la concertino, Petra Müllejans, toda la tarde ciertamente inspirada, como el resto de sus colegas de atril. Emotivo como siempre, el sublime momento del aria de contralto “Erbarme dich, mein Gott” de tan sustancial coprotagonismo violinístico, y particular aplauso a Péter Barczi, que salvó no solo con emotivo virtuosismo el gran solo de violín que inserta Bach también en la segunda parte. Vocalmente, destacaron el Evangelista del tenor Raphael Höhn, el abaritonado Jesús del bajo Sebastian Myrus, y la soprano Zsuzsi Tóth, quien iluminó e hizo brillar el aria “Aus Liebe will mein Heiland sterben” envuelta en el formidable acompañamiento de flauta travesera y oboes de caccia.

Impresionante silencio del público que llenó el Teatre Principal durante las tres horas largas que se prolongó este concierto de Lunes Santo. Salvo puntuales gazapillos y errores, fiel sobretitulación -alemán, valenciano y español-, proyectada sobre el fondo del escenario. Aplauso también al programa de mano -con el erudito artículo ya citado de Luis Garrido-, y otro librillo -también gratuito- con los textos íntegros de La Pasión. Luz de sala suficiente para poder leerlos. ¡Qué gusto cuando las cosas se hacen bien! ¡También decirlo! ¡BACH!

LA PASIÓN SEGÚN SAN MATEO, BWV 244, de Johann Sebastian Bach. Solistas: Raphael Höhn (Evangelista), Sebastian Myrus (Jesús). -Zsuzsi Tóth, Alexander Chance, Florian Sievers, Gwendoline Blondeel, William Shelton, Raffaele Gordani, Felix Schwandtke. Vox Luminis. Escolanía de Nuestra Señora de los Desamparados. Orquesta Barroca de Friburgo. Director: Lionel Meunier. Lugar: València, Teatre Principal. Entrada: Alrededor de 800 espectadores (prácticamente lleno). Fe­cha: Lunes, 3 de abril 2023.