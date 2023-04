Després de vint anys als escenaris, Art of Brass València presenta el seu primer treball discogràfic, «Únic», amb huit obres per a quartet de metalls creades ad hoc per huit compositors valencians. El grup està format per Raul Junquera a la trompeta; Miguel Vallés, a la tuba; Honorio Muñoz, a la trompa; i David Pont, tot i que en anys anteriors també han comptat amb Dani Mulet i Bernardo Fabra en la seua formació.

Durant la seua trajectòria, han actuat en moltes ciutats de l’estat espanyol i de la Xina. A més, com a solistes de les seues respectives agrupacions —l’Orquestra de València i la Banda Municipal de València—, han estat per tot el món i, tanmateix, han sigut solistes de prestigioses orquestres com les de Bilbao i Roma. El passat cap de setmana va tindre lloc la presentació d’«Únic», un àlbum creat en absoluta clau valenciana pel que fa a les composicions. L’acte va ser a l’edifici del Rialto, amb un públic completament entregat que va exhaurir les localitats i va gaudir tant dels parlaments i explicacions dels compositors —explicant amb detall les inspiracions i escriptura d’aquestes huit obres inèdites— com dels músics, que estrenaren les composicions en directe. En concret, l’esdeveniment va estar presentat pel periodista Vicente Montó i va comptar amb les intervencions del catedràtic de direcció d’orquestra del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, Juan Luis Martínez; i dels compositors Teo Aparicio, Jordi Peiró, Manuel Carrascosa, Andrés Valero, Víctor Vallés, Santi Miguel i Carlos Pellicer; a més del grup. En les seues intervencions, els compositors van destacar la vàlua dels quatre integrants d’Art of Brass en solitari i també com a conjunt «com un grup sòlid i perfectament compenetrat».