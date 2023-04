Cruz Sánchez de Lara: "’Maldito hamor’ es un manual sobre lo que no debe ser el amor"

Explica Cruz Sánchez de Lara que escribir Maldito hamor, le supuso un «esfuerzo titánico» porque «todo» tenía que cuadrar y en una historia tan enrevesada como es el crimen imperfecto que dos mujeres, locas de amor, traman contra su pareja porque esta es su única manera de seguir viviendo. Maldito hamor (Espasa) también habla de las mujeres y sus contradicciones.

¿Escribir Hamor con h es un guiño para demostrar, desde el principio, que ese amor es un fallo?

Los grandes sentimientos como el amor, la amistad o la pasión no se pueden escribir con faltas de ortografía, porque entonces dejan de ser maravillosos y pasan a ser otra cosa. Amor no se puede escribir con hache, pero pensar en el maldito Henry, me llevó a pensar en este título tan llamativo.

La novela desde la primera página agita conciencias y pone las emociones al límite.

Eso era lo que buscaba, también ensalzar la cultura del esfuerzo con un personaje como Lionel con la meritocracia de la sociedad actual frente a la aristocracia de la sociedad rancia. Y también hablar de la ternura. En la novela hay muchos elementos de personajes que seguro nos recuerdan a alguien. Todos tenemos a una amiga que aparece cuando hay problemas para solucionarlos; todos nos identificamos con las reacciones de nuestros padres que nos que nos abrigan el corazón, a veces, nos apetezca salir corriendo. Este es un libro de gente normal, con corazones, cabezas y comportamientos normales, pero con escenarios lujosos.

¿Es un manual sobre lo que no debe ser el amor?

Es un manual sobre lo que no es el amor. No me gusta la gente dogmática, ni las moralinas, ni dar lecciones de vida, pero sí me gustaría es que mucha gente se identificara. He estado 25 años ejerciendo como abogada y he acompañado a muchas personas en procesos vitales que han tenido que terminar en juzgados por ser muy tristes o graves. He escuchado a mucha gente decir que se querían mucho y que tenían un amor maravilloso cuando no lo era. Me preocupa mucho lo frágiles y vulnerables que somos. El amor es algo estupendo pero siempre que te haga la vida mucho más agradable. El amor no se puede vivir ni con miedo ni con temor a las reacciones del otro.

¿Mal amor es sinónimo de sumisión y a la nulidad?

Y de falta de autoestima. Yo hablo mucho de la autoestima de las mujeres porque he conocido a muy pocas que no hayan tenido crisis de autoestima en su vida, que no hayan vivido el síndrome de la impostora y que no sientan que se merecen alguna de las cosas positivas que le pasan y creo que esa falta de autoestima te vuelve frágil y te hace que no veas lo extraordinaria que parece que pueden llegar a verte los demás. A muchas mujeres les digo que si fueran capaces de ver en ellas mismas lo que yo veo, serían mucho más felices.

Quizás, el problema es la vergüenza social que supone reconocer el mal amor.

El problema es que todos necesitamos que nos quieran y cuando eso no se produce se genera una situación de frustración, desencanto y zozobra personal bárbara. Si ese que tú quieres que te quiera no te quiere, probablemente a la vuelta de la esquina te espera una historia de amor preciosa para ti. Y si no la hay, no pasa nada, porque sola se está estupendamente. Creo que cuando pasan situaciones como las que se dan en la novela una debe darse cuenta de que no está enamorada.

Su protagonista, como miles de mujeres es consciente de su situación y se rebela pero vuelve a caer en las redes de Henry.

Por su dependencia emocional y solo se puede superar cuando se tiene conciencia de eso.

Henry, su protagonista es la representación del machismo elevado a la enésima potencia. Acabas cogiéndole manía.

Vaya, eso dicen mis amigas. Odian a Henry. Pero fíjate, los Henrys son personas acomplejadas que no son capaces de tener una relación de respeto e igualdad y, por eso, someten al otro con el miedo. Lo que tiene de positivo Maldito hamor es que nos pone frente al espejo y nos hace reflexionar sobre el poder que se establece en las relaciones con otras personas. Ellos tienen una relación de pareja, pero también una relación dependiente por el sexo salvaje.

Todas las mujeres que aparecen en «Maldito hamor» tienen un gran instinto de supervivencia.

Son dos víctimas, mujeres, que planean la muerte de un hombre como única salida para vivir. Esta es una reflexión que, después de haber escuchado a muchas personas que pasan por situaciones así, se repite porque piensan que solo van a poder librarse de ellos con su muerte. Un amor nunca te debe llevar al límite, eso demuestra que no es amor, es dependencia. Y no se debería permitir jamás.

Más allá de las protagonistas, la novela pone en valor al entorno, a las ‘otras’ mujeres que intentan sacar del hoy a las víctimas.

¡Qué seria de nosotras sin la familia, la de sangre o la elegida como las amigas! Recomiendo que la mejor forma de ayudar es escuchar y no pasa nada si nuestras amigas se enfadan con nosotros porque le decimos la verdad, porque no podemos convertirnos en cómplices del sufrimiento de la gente que queremos.

¿Qué le diría a un amiga que, como Clea, tiene una relación tóxica?

Me he pasado un cuarto de siglo acompañando a mujeres que han vivido procesos así. Por eso sabía que este libro tenía que escribirlo en algún momento, y lo he hecho con el mayor respeto posible para las personas que pasan por ahí. Muchas escenas son recreaciones de los patrones más comunes que me he encontrado. No es una novela basada en un hecho real concreto pero sí en el testimonio de 50.000 experiencias que han confiado en mí para contarme qué sentían.

¿Ha sido muy dolorosa escribir una novela así?

Ha sido muy difícil. Me ha costado muchísimo esfuerzo. Ha habido veces que tenía la sensación de que estaba traicionando a quienes me lo habían contado, explicándolo tan pormenorizada mente. Ojalá a la gente le gusta y sobre todo pueda ayudar a alguien a despertar.