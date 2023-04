El director de cine Alejandro Amenábar ha reconocido que su próxima película será de "temática gay". Amenábar explicó hace unas semanas en la Academia de Cine de Madrid que la producción ya está escrita, aunque se desconoce la fecha de inicio del rodaje. Concretamente, se encuentra en la fase de financiación y en pleno proceso de composición de la banda sonora.

El director se reunió hace unos días con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para mostrar su interés por rodar en la Ciutat de la Llum de Alicante y en exteriores de diferentes localidades de la Comunitat Valenciana.

En palabras del director, este proyecto quiere "generar conciencia, pero sin imponer ideología". Amenábar siempre ha sido un fiel activista de la causa LGTBIQ+ participando en varios actos como el pregón del Orgullo de Madrid en 2015. "Me asusta que la gente pueda entrometerse en mi vida privada, pero, por otro lado, no me importa reconocer que soy gay", revelaba a la revista Shangay.

El director todavía no había apostado por esta temática en ninguna de sus producciones, ya que, según reconocía a algunos medios, "no me gusta el género romántico ni las películas gay, no me enganchan".

Revivir el amor

Así, la proyección pretende revivir el sentimiento de estar enamorado y apostar, en este sentido, por la diversidad en el séptimo arte.

Amenábar ha dirigido algunas producciones como "Ágora", "Los otros", "Tesis", "Mar adentro" o "Mientras dure la guerra". A lo largo de su trayectoria, ha sido galardonado con nueve premios Goya, un Globo de Oro y un Oscar.